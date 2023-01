Perú: desde impactos con perdigones hasta ancianos agredidos; SEMANA conoció impactantes testimonios: “Me dispararon por la espalda”

Son casi dos meses desde que se agudizaron las tensiones en Perú, que tienen como una de sus exigencias principales la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, y el adelanto de elecciones.

Respecto a este último punto, el Ejecutivo intentó que los comicios generales se adelantaran para este año; sin embargo, el Congreso cerró la posibilidad con solo 45 votos a favor, 65 en contra y dos abstenciones.

Las movilizaciones se han saldado con más de 40 muertos y la presunta represión ha sido una denuncia de algunos manifestantes que han sido atendidos por organizaciones humanitarias como Médicos Sin fronteras (MSF).

En conversación con SEMANA, el jefe de la misión de ese organismo en el país suramericano, Jean Heureux, explicó cuál ha sido el panorama que, desde la inmersión, han percibido durante las últimas semanas.

El 7 de febrero se cumplen dos meses desde que se intensificaron las protestas en Perú. - Foto: Reuters / Sebastián Castaneda

MSF se ha encargado de atender, en puntos críticos de enfrentamientos, a los heridos que ha dejado una confrontación casi sin pausa y a la que los llamados a la calma no han sido escuchados. Los tipos de lesiones y su gravedad han sido la constante de esa institución que ha estado presente en diferentes países durante conflictos, epidemias y hasta desastres naturales.

Los tipos de lesiones encontradas

Pese a no haber sido testigos del momento exacto de las lesiones, el organismo señala que entre los atendidos han llegado, por ejemplo, heridos con perdigones, un punto que pone en discusión si hubo o no exceso de la fuerza pública.

Una de las problemáticas que han encontrado está ligada con la “configuración urbana” de Lima, que ha dificultado la movilidad de su Punto Médico Avanzado (PMA).

A las unidades de atención de MSF llegó una persona mayor con insuficiencia respiratoria tras inhalar gas lacrimógeno, individuos lesionados en la cabeza y que requieren suturas, un herido en las piernas y el abdomen tras recibir el impacto de un perdigón.

En relación con casos particulares, la organización humanitaria compartió con SEMANA algunos testimonios.

La función del Punto Médico Avanzado (PMA) es desplegarse en un punto estratégico para atender a los heridos y evaluar, según el diagnóstico. - Foto: Cortesía Médicos Sin Fronteras

“Soy originario de la región de Ancash, vengo protestando contra la corrupción desde que empezó la manifestación. Tengo 70 años. Hoy, como casi todos los días, me uní a una protesta pacífica en el “barrio chino”, pero fuimos rodeados por la policía y atacados con bombas lacrimógenas unas 15 veces”, le señaló de manera anónima a MSF uno de los peruanos que se ha movilizado.

“Me dispararon por la espalda”

Otro manifestante le contó a Médicos Sin Fronteras que fue agredido cuando se alejaba de un punto convulsionado de las marchas y, en sus palabras, no había razón para que fuera atacado. Como él, quien también reservó su identidad, la ONG ha recibido varios casos similares.

“Tengo 34 años, vivo en el Callao (Lima), vine con amigos a unirme a las protestas, íbamos caminando a un par de cuadras de aquí cuando vimos a un grupo huyendo, los vimos correr y empezamos a alejarnos en la misma dirección, empezamos a correr también y nos dispararon, me dispararon por la espalda; a mí me dispararon en el talón mientras me retiraba, dispararnos no tenía ningún sentido”.

Algunos de los atendidos han llegado afectados por gases lacrimógenos. - Foto: Cortesía: Médicos Sin Fronteras

Jean Heureux, del organismo internacional, le confesó a este medio que lo más complejo de sobrellevar, en el marco de las tensiones, ha sido estar cerca de los puntos estratégicos y brindar sus servicios en un entorno “hostil” en el que el ruido es prácticamente inevitable. A esto se suma el alcance de proyectiles como perdigones y piedras, que aumenta la intranquilidad.

Entre tanto, la mandataria peruana lamentó que el Congreso rechazara el pedido para adelantar las elecciones para octubre del año en curso. “Lamentamos que el Congreso de la República no haya logrado ponerse de acuerdo para definir la fecha”, indicó Presidencia en Twitter.