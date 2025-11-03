Suscribirse

Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a ex primera ministra de Pedro Castillo

El canciller Hugo de Zela confirmó que Betssy Chávez está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú.

Redacción Mundo
3 de noviembre de 2025, 10:56 p. m.
primera ministra de Perú, Betssy Chávez
En la imagen tomada en 2022 se observa al ex primer ministro peruano Aníbal Torres (i), el presidente de Perú, Pedro Castillo, y la recién nombrada primera ministra de Perú, Betssy Chávez (d). | Foto: CONSEJO DE MINISTROS DE PERÚ

Perú rompió este lunes relaciones diplomáticas con México tras el asilo otorgado a la ex jefa de gabinete, Betssy Chávez, procesada por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022 del expresidente Pedro Castillo, informó la cancillería.

“Hoy hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la ex premier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú”, dijo el canciller Hugo de Zela.

“Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México”, agregó.

Las relaciones entre Perú y México comenzaron a deteriorarse tras la destitución de Castillo en diciembre de 2022 cuando el entonces gobernante mexicano Andrés Manuel López Obrador otorgó asilo a la esposa e hijos del expresidente peruano.

Desde entonces el gobierno mexicano no reconoce a ninguna autoridad peruana. A raíz de ello ambos países retiraron a sus embajadores.

Pese a la crisis política, Perú y México mantuvieron su comercio bilateral.

Chávez estaba siendo enjuiciada junto con Castillo por el presunto delito de rebelión, desde marzo de 2025. La fiscalía pide 25 años de prisión para ella por haber participado como expresidenta del Consejo de Ministros en el plan de Castillo.

Chávez es procesada en libertad mientras que Castillo cumple prisión preventiva desde diciembre de 2022.

Expresiones inaceptables

El canciller peruano De Zela indicó que “la presidenta de México ha tenido expresiones inaceptables y falsas en el sentido de que Pedro Castillo es un perseguido político”.

“Han intentado convertir a los autores del intento de golpe de Estado en víctimas, cuando la realidad demuestra que los peruanos vivimos en democracia, tal como lo reconocen todos los países del mundo, con la única y solitaria excepción de México”, enfatizó el jefe de la diplomacia.

El expresidente de Perú (2021-2022), Pedro Castillo, hace un gesto a su llegada a la audiencia de apertura del juicio oral contra él y tres exministros de su gobierno, en la sala de audiencias de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (DINOES) en Lima, el 4 de marzo de 2025.
El expresidente de Perú (2021-2022), Pedro Castillo, a su llegada a la audiencia de apertura del juicio oral en Lima, el 4 de marzo de 2025. | Foto: AFP

El 7 de diciembre de 2022, Castillo leyó a mediodía un mensaje al país donde anunció su decisión de disolver el Congreso y convocar una Asamblea Constituyente. Ese día iba a ser sometido a una moción de vacancia (destitución) bajo cargos de presunta corrupción.

Sin el respaldo del mando militar, finalmente fue cesado con votos de bancadas de izquierda y derecha, y detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la embajada de México en Lima. Su esposa y sus dos hijos viven desde entonces asilados en ese país.

“Nunca me levanté en armas”, ha invocado siempre Castillo, al indicar que su pedido no se consumó porque los militares no acataron sus órdenes.

*Con información de AFP

