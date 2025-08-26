Pese a la negación de Petro sobre el Cartel de los Soles, en Colombia fueron capturados varios implicados. Estos son sus alias

Las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, causaron polémica en las últimas horas después de asegurar que el Cartel de los Soles, vinculado al dictador venezolano, Nicolás Maduro, “no existe”.

“El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”, escribió el mandatario colombiano y luego agregó: “El paso de cocaína colombiana por Venezuela, lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio”.

Pese a las declaraciones del jefe de Estado, hay registros de las capturas de líderes de ese cartel vinculado a militares venezolanos, que fueron capturados en Colombia.

General retirado venezolano Clíver Alcalá | Foto: AFP

El caso más significativo tiene que ver con el exmilitar venezolano, Cliver Alcalá Cordones, un aliado de Maduro que huyó a Colombia y luego de una recompensa de 10 millones de dólares por su captura, efectuada por Estados Unidos, se entregó en marzo de 2020.

Después de cooperar con la justicia norteamericana, Cliver se declaró culpable de algunos delitos menores después de haber sido identificado como un miembro del cartel del narcotráfico venezolano, quien había enviado varias toneladas de cocaína a Estados Unidos con ayuda de las Farc.

Según Insight Crime, en el 2017, Colombia extraditó a un excapitán del ejército de Venezuela que tenía nexos con Nicolás Maduro, y tuvo que responder por acusaciones de narcotráfico en el país norteamericano. Fue arrestado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando trataba de volver a Venezuela.

Se trata de Yazenky Lamas quien habría enviado más de 100 narcovuelos de Venezuela a Centroamérica y el Caribe. Fue piloto personal de la primera dama venezolana, Cilia Flores; además de tener una relación de proximidad con algunos militares considerados como piezas clave del cartel de los soles.

Yazenky Lamas, ex- guardaespaldas de Cilia Flores, con lentes en la imagen, se convirtió en testigo colaborador de la DEA. | Foto: x/@TiaGorrito

En el año 2020, un nuevo registro dio cuenta de la captura de seis personas, vinculadas al Cartel de los Soles, que operaban en la ciudad de Medellín.

Los capturados, que habrían tenido un vínculo directo con la red de narcotráfico del cartel venezolano, tenían en su poder 1.800 millones de pesos en efectivo y 2.150 tarjetas bancarias.

Según la fiscalía colombiana, se conoció “material probatorio suficiente que daría cuenta de la existencia de una organización criminal señalada de mover altas sumas de dinero producto del envío de clorhidrato de cocaína a Venezuela”.

El pasado 15 de marzo del 2022, un hombre de 36 años fue capturado por las autoridades colombianas, quien al parecer tenía un vínculo cercano con integrantes del Cartel de los Soles de Venezuela, en el área de compra y venta de material de guerra.

Capturado enlace del Cartel de los Soles de Venezuela en Colombia | Foto: Suministrada a Semana

Según un comunicado del ejército colombiano, Alias Márgaro sería el encargado de realizar coordinaciones delictivas con integrantes de grupos armados organizados que tienen injerencia en el sur y el oriente de Colombia.