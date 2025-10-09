Suscribirse

Piden juicio político y destitución de la presidenta de Perú, Dina Boluarte

Una de las justificaciones para la decisión es la “permanente incapacidad moral” por parte de la mandataria.

Redacción Mundo
10 de octubre de 2025, 1:02 a. m.
Las principales fuerzas políticas de Perú presentaron ante el Congreso cuatro mociones para que la presidenta Dina Boluarte sea sometida a juicio político de destitución ante la severa crisis de inseguridad, según documentos radicados en plenaria.

Congresistas de siete de las 12 bancadas con representación parlamentaria entregaron las mociones de vacancia, para que sean debatidas y votadas la noche de este jueves.

“Los peruanos viven en pánico permanente (...) y esto no es un cálculo político, sino que no tenemos una líder; tenemos frivolidad”, sostuvo la congresista Norma Yarrow del partido de derecha Renovación Popular.

Una de las solicitudes justifica el pedido de juicio político por la “permanente incapacidad moral” de la mandataria para ejercer el cargo que ocupa desde diciembre de 2022.

En las últimas semanas, las protestas se han multiplicado en Lima ante la ola de extorsiones y asesinatos por parte del crimen organizado, una situación por la que manifestantes y líderes gremiales responsabilizan a Boluarte.

Si las fuerzas políticas que buscan su salida consiguen los apoyos necesarios este jueves, la presidenta será llamada a comparecer ante el pleno, o podrá hacerlo a través de su abogado, en una fecha que deberá ser también definida por el Parlamento.

Boluarte sería cesada de sus funciones con 87 votos a favor en un Congreso de 130 miembros.

Entre los motivos contra Boluarte está “su incapacidad para la gestión, en especial en el tema de la inseguridad ciudadana”, según señala una de las mociones de vacancia.

En desarrollo...

Dina Boluarte

