MUNDO

Piden juicio político y destitución de la presidenta de Perú, Dina Boluarte

Una de las justificaciones para la decisión es la “permanente incapacidad moral” por parte de la mandataria.

10 de octubre de 2025, 1:02 a. m.