Polémica respuesta de AMLO, presidente mexicano, ante crisis por fentanilo: “Falta de apapachos”

La ola de fentanilo que se lleva propagando al norte del continente tiene a las autoridades precisando estrategias más contundentes para cuidar a su población y, aunque durante los últimos días se ha mantenido una controversia entre Estados Unidos y México por este tema, una causa de la situación que develó el mandatario azteca dejó boquiabiertos a millones de personas.

Las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, se dieron en medio de una conferencia frente a la prensa y la opinión pública nacional, y en medio de ellas culpó, además, la falta de cariño entre las familias como una de las situaciones que estaba provocando cada vez más muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos.

Bolsas de plástico de fentanilo se exhiben en una mesa en el área de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. en la Instalación de Correo Internacional en el Aeropuerto Internacional O'Hare en Chicago, Illinois, EE. UU. - Foto: REUTERS

“Hay mucha desintegración de las familias, hay mucho individualismo, hay falta de amor, de fraternidad, de abrazos, de apapachos. Ellos deberían estar destinando fondos a atender las causas”, fueron las palabras de AMLO, indicando que esta era de las causas de la epidemia de fentanilo por la que nada más en 2022, más de 70 mil personas fallecieron en Estados Unidos según el último informe de la Administración de Control de Drogas (DEA).

López Obrador insistió en que el país vecino debía invertir en estrategias para unificar las familias y hacer que estas dieran más “amor” y “apoyo” emocional a sus miembros, afirmando que de esta forma se podrían reducir los números de personas afectadas por los opioides, entre ellas cientos de menores de edad.

Las polémicas declaraciones se dieron luego de que AMLO dijera públicamente que México era un lugar de paso del fentanilo porque su materia prima provenía del continente asiático. Es decir, según el presidente azteca, solo se finiquita su producción y distribuyen desde su nación, pero no tienen consumo interno.

Además, replicó que Estados Unidos estaría recibiendo con mayor incidencia este tipo de droga directamente, más de la que se pasa por la frontera sur que comparten ambos países.

“No es México el país que más introduce fentanilo a Estados Unidos, sostengo que llega más fentanilo de manera directa a Estados Unidos y Canadá que lo que llega a México. Aquí lo que se hace son pastillas, las troquelan”, aseguró el presidente mexicano.

AMLO pidió a Estados Unidos hacer frente a su problema de fentanilo. - Foto: REUTERS

Según el presidente, México está haciendo más contra el tráfico de fentanilo que Estados Unidos; incluso el gobierno mexicano aseguró que las autoridades del país incautaron seis toneladas de esa droga (que los traficantes suelen mezclar con otros estupefacientes) desde 2018.

López Obrador aclaró que por ahora no ha abordado el tema con su homólogo estadounidense Joe Biden y que esperará las reacciones que tengan otros congresistas republicanos sobre la propuesta que describió como una “invasión”.

“No es el gobierno del presidente Biden, son los republicanos”, subrayó. López Obrador dijo que tampoco descarta la posibilidad de “exigir sanciones en su momento” ante las Naciones Unidas sobre la propuesta de declarar los carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras y poder combatirlos, incluso con el Ejército dentro de territorio mexicano.

La semana anterior, los congresistas republicanos Lindsey Graham y John Neely Kennedy anunciaron esta propuesta, motivada por el auge del fentanilo, un opioide que puede ser 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, que solo en 2021 fue causa de muerte de más de 71.000 estadounidenses.

“El fentanilo es un arma de destrucción masiva que está llegando desde tu país. Estás permitiendo refugios para que estos grupos operen con impunidad. Te pedimos que nos ayudes”, interpeló directamente a López Obrador un Graham que calificó a México de “Estado narcoterrorista”.

Los precursores químicos se utilizan en superlaboratorios "para producir fentanilo y metanfetamina ilícitos para el Cártel de Sinaloa" - Foto: REUTERS

A lo anterior, el presidente de México respondió: “Aquí no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos, pero ¿por qué no atienden ellos el problema?”, dijo el mandatario mexicano.

El presidente López Obrador aprovechó aquella ocasión para responsabilizar a Estados Unidos del daño causado por el consumo del fentanilo en su propio país. “¿Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo, a los carteles de Estados Unidos que se encargan de distribuir el fentanilo?”, agregó el jefe de estado mexicano.

*Con información de AFP.