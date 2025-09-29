Suscribirse

Policía detiene a una posible testigo en plena entrevista de televisión: conmoción por triple homicidio transmitido en redes sociales

El crimen generó un fuerte repudio social mientras las autoridades adelantan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.

Redacción Mundo
30 de septiembre de 2025, 12:18 a. m.
La joven fue detenida tras una entrevista
La joven fue detenida tras una entrevista

La policía de Argentina detuvo a una séptima persona, mientras era entrevistada en televisión, por el triple feminicidio en Buenos Aires supuestamente vinculado al narcotráfico y cuyos escabrosos detalles sacuden al país.

La semana pasada fueron encontrados en las afueras de Buenos Aires los cuerpos de tres jóvenes que habían desaparecido el viernes anterior, en un crimen que fue transmitido por redes sociales a un grupo cerrado como mensaje “aleccionador” por parte de un jefe narco, según autoridades locales.

La policía detuvo a Florencia Ibáñez mientras daba una entrevista luego de que se conocieran imágenes en las que se la ve en un auto de un tío suyo, Víctor Sotacuro, detenido el viernes pasado en Villazón, ciudad boliviana fronteriza con Argentina.

Los investigadores sospechan que el vehículo se usó como apoyo a una camioneta blanca que trasladó a las tres víctimas hasta el domicilio donde fueron asesinadas.

Sotacuro fue vinculado a la camioneta blanca a la que las víctimas subieron engañadas, presuntamente con una oferta de trabajo sexual, según reportes periodísticos.

Ibáñez aseguró en la entrevista que no tiene vinculación con el crimen. Minutos después, el conductor anunció: “Llegó la policía de la ciudad a (el canal) A24 para detener a Florencia Ibáñez”.

Florencia Ibañez (30) fue interceptada por efectivos de la Policía de la Ciudad, Bonaerense y agentes de la DDI
Florencia Ibañez (30) fue interceptada por efectivos de la Policía de la Ciudad, Bonaerense y agentes de la DDI

Fuentes policiales confirmaron a AFP que la “Policía de la Provincia (de Buenos Aires) solicitó colaboración a Policía de la Ciudad para la detención de Florencia, sobrina de uno de los detenidos por el triple crimen”.

Ibáñez declarará este martes ante el fiscal del caso, según informó su abogado a medios locales.

Contexto: Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres mujeres que fueron torturadas y asesinadas en el caso que estremece Argentina

Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron torturadas antes de ser asesinadas.

El triple feminicidio fue transmitido por redes sociales a un grupo cerrado de 45 usuario, reveló el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, que calificó el hecho como un acto “aleccionador” por un presunto robo de droga.

Brenda del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), que fueron víctimas de un brutal triple feminicidio.
Brenda del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), que fueron víctimas de un brutal triple feminicidio.

El crimen generó un fuerte repudio social cristalizado en una manifestación el sábado en la que miles de personas se movilizaron al Congreso nacional en Buenos Aires al grito de justicia.

La policía busca a “Pequeño J”, peruano de 20 años acusado de ordenar los crímenes, que operaría en Zavaleta, al sur de la capital argentina, y sobre quien pesa una orden de captura internacional. También se busca a su presunto ayudante, de 23 años.

Decenas de referentes políticas, activistas y actrices repudiaron el triple crimen, reclamaron por el fin de la violencia machista y una justicia con perspectiva de género.

Las tres jóvenes fueron asesinadas en circunstancias aún en investigación.
Las tres jóvenes fueron asesinadas en circunstancias aún en investigación.

“Un abordaje con perspectiva de género implica tener en cuenta que estamos hablando de tres mujeres muy jóvenes, una de ellas de 15 años, a quienes según señalan las distintas versiones se las convocó a un evento vinculado al trabajo sexual, prostitución”, dijo a la AFP María Eugenia Ludueña, directora del medio independiente Presentes, que visibiliza temas de género y diversidad.

Con información de AFP*

