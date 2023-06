Preocupante hallazgo: científicos encontraron microplásticos en semen y testículos humanos, en un estudio desarrollado en China

Los microplásticos cada vez centran mayor atención del mundo científico, por los efectos que tiene en la salud de humanos y de otras especies, y que se derivan de la contaminación y el uso excesivo de materiales industriales en la vida cotidiana.

Si bien, la mayoría de estudios se han centrado en la presencia y efectos de este material en los sistemas respiratorios e incluso digestivos, científicos en China revelaron recientemente un estudio referido a la presencia de estas micropartículas de plástico en muestras de semen y en los testículos humanos, revelando que sí puede haber presencia, y las consecuencias que ello tiene sobre la salud de los hombres.

Estudio chino revela presencia de microplásticos en semen humano. ¿se prenden alarmas? - Foto: Getty Images

De acuerdo con el estudio, revelado a través de la publicación especializada Science of the Total Environment, el estudio se basó en la recolección de 30 muestras de semen humano y el análisis de seis pacientes que habían dado positivo para la presencia de estos elementos de entre 0,1 y 5.000 micras; tamaño que incluso logra ser perceptible al ojo humano.

Sobre el estudio, este reportó la presencia no de uno o dos de estos elementos, sino de varias de esas partículas, que además tenían formas variadas, revelando que la mayoría de estas partículas, halladas en las zonas genitales, responden a residuos de poliestireno.

Por su parte, en el caso de las partículas encontradas en las muestras de semen, estas refieren características de compuestos como polietileno y policloruro de vinilo.

Al conocerse los resultados de este estudio, en los científicos ha surgido una serie de interrogantes respecto a los efectos de la presencia de estos compuestos en el cuerpo humano, apareciendo dentro de los cuestionamientos la curiosidad sobre las consecuencias que ello tendría sobre la salud reproductiva.

Dentro de los planteamientos de los expertos, se sentenció que la presencia de micro plásticos y la exposición del miembro masculino a estos compuestos, podría obrar en deterioro de la calidad o posibilidad reproductiva, en tanto el plástico actuaba en detrimento de la calidad del esperma.

Según expertos, es la primera vez que se encuentran trazas de estos elementos en testículos y semen humano. - Foto: Getty Images

Si bien este planteamiento tiene grandes asideros y evidencias, los expertos han afirmado que para lograr sacar las debidas conclusiones, se requeriría de un nuevo estudio, notando que la muestra en la que se basó este primero no es lo suficientemente fuerte o robusta para sacar conclusiones de peso o con validez.

Así, han advertido que para analizar los efectos de los micro plásticos en la capacidad y fertilidad de los hombres, es necesario realizar un nuevo estudio con una muestra mucho más amplia de participantes, que reportan presencia de micro plásticos en su líquido seminal, para analizar a la vez el comportamiento de los espermatozoides y su capacidad de fertilización.

La referida muestra, según detallan medios internacionales, fue tomada el pasado mes de marzo y los resultados de la investigación han comenzado a darse a conocer, sembrando el interrogante, y la preocupación por los alcances que tienen estos agentes contaminantes y cómo siguen afectando a la sociedad, desde puntos de vista vitales.

