Suscribirse

Mundo

Presidente de izquierda de América Latina anuncia su candidatura a la presidencia en el 2026

El mandatario está a la espera de conocer a su rival mientras aumenta la tensión por los comicios en el país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
23 de octubre de 2025, 12:31 p. m.
El mandatario colombiano sostuvo una reunión en la que participó el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el jefe de Estado de Chile, Gabriel Boric, y la recién posesionada presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el jefe de Estado de Chile, Gabriel Boric, y la recién posesionada presidenta de México, Claudia Sheinbaum. | Foto: Presidencia

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó que será candidato en las elecciones de 2026 y aseguró que se encuentra con fuerzas suficientes para disputar el que sería su cuarto mandato.

El mandatario estará a la espera de conocer a su rival entre un grupo de gobernadores conservadores, a quienes vencería, según los sondeos.

“Voy a cumplir 80 años, pero pueden estar seguros que tengo la misma energía que tenía a los 30”, dijo Lula desde Yakarta, capital de Indonesia, la que es su primera etapa de una gira por la región que le llevará el fin de semana hasta Malasia para la cumbre Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

“Voy a disputar un cuarto mandato”, dijo ante su homólogo indonesio, Prabowo Subianto, desde el Palacio de Merdeka, desde donde ha aprovechado también para criticar las políticas proteccionistas de Estados Unidos, en vísperas de un posible encuentro con el presidente Donald Trump.

Lula volvió a insistir en fomentar el multilateralismo y una “democracia comercial” que sirva para crecer y crear empleos de calidad.

Contexto: Lula da Silva toma postura sobre la posible invasión a Venezuela por parte de Estados Unidos

“Para eso fuimos elegidos, para representar a nuestra gente”, aseveró ante el presidente de Indonesia, país con el que ha defendido comercializar con sus propias divisas.

“Hay que cambiar cosas. El siglo XXI nos exige que tengamos el coraje que no tuvimos en el XX. Exige que cambiemos algunas de las formas que tenemos de relacionarnos comercialmente para no ser dependientes de nadie”, dijo Lula.

Luiz Inácio Lula da Silva Presidente de Brasil
Luiz Inácio Lula da Silva Presidente de Brasil. | Foto: getty images

El presidente brasileño pondrá rumbo en los próximos días hacia Kuala Lumpur, capital de Malasia, para asistir a la cumbre de la ASEAN, donde está previsto que se reúna este domingo con Donald Trump.

Sería la primera reunión entre ambos, sin contar su breve interacción durante la pasada Asamblea General de Naciones Unidas y la llamada telefónica de unos días después.

Contexto: Así le fue a Gustavo Petro en el último ‘ranking’ de popularidad de presidentes de la región

Lula confía en persuadir a Trump para de retirar los aranceles del 50 por ciento a las exportaciones brasileñas y las sanciones altos funcionarios.

Sanciones que han apuntado hacia el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, encargado de la causa por golpe de Estado contra uno de los más estrechos seguidores de Trump en América Latina, el expresidente Jair Bolsonaro.

El expresidente brasileño (2003-2010) y candidato del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) Luiz Inácio Lula da Silva sostiene una bandera brasileña al salir de un colegio electoral durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Sao Paulo, Brasil, el 30 de octubre de 2019. 2022. - Después de una campaña amargamente divisiva y una primera ronda electoral inconclusa, Brasil elige a su próximo presidente en una segunda vuelta de suspenso entre el titular de extrema derecha Jair Bolsonaro y el veterano izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva. (Foto de CARL DE SOUZA / AFP)
Lula es el líder de la izquierda en la región. | Foto: AFP

Fuentes brasileñas apuntan que Lula podría aprovechar también la reunión para tratar el aumento de las tensiones entre la Administración Trump y los gobiernos de Colombia y Venezuela.

Con información de Europa Press*

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Es inviable”: sectores políticos reaccionan al borrador de constituyente de Gustavo Petro y la califican como “imprudente” a meses de elecciones

2. Giro en el asesinato de la periodista María Victoria Correa: su sobrino de 17 años la habría mandado a matar por este motivo

3. Madre de Yina Calderón dio duro mensaje a la familia de Andrea Valdiri: “Piense un poquito”

4. MinDeportes se pronuncia tras polémica por la delegación de Juegos Intercolegidos Nacional de Caldas: “No fue promovido”

5. Presidente de izquierda de América Latina anuncia su candidatura a la presidencia en el 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lula da SilvaBrasilpresidencia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.