Así le fue a Gustavo Petro en el último ‘ranking’ de popularidad de presidentes de la región

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, encabeza el ranking de imagen positiva de mandatarios sudamericanos correspondiente a agosto de 2025, con un 49,2 % de aprobación ciudadana, según el informe publicado por CB Consultora Opinión Pública.

En el segundo lugar aparece el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con 48,9 %. Su resultado lo mantiene en la cima de las valoraciones regionales, apenas un punto por debajo de Lula.

Cerrando el podio, está en el tercer puesto el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que registra un 46,8 %. El mandatario ecuatoriano se consolida como uno de los jefes de Estado con mayor respaldo ciudadano en la región, en parte por el énfasis de su gobierno en seguridad, estabilidad política y su reelección reciente.

Ya el cuarto lugar corresponde a Javier Milei, presidente de Argentina, con 45,9 %. Tras haber liderado encuestas anteriores, Milei se ubica ahora fuera del podio, aunque conserva un nivel de imagen positiva cercano al de Noboa y superior al de la mayoría de mandatarios de Sudamérica.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, es quien lidera el ‘ranking'. | Foto: getty images

Posteriormente, la quinta posición figura Gabriel Boric, de Chile, con 43,7 %. El presidente chileno, quien culmina su mandato este año, mantiene un respaldo intermedio en comparación con sus pares de la región.

El sexto lugar es ocupado por Gustavo Petro, presidente de Colombia, con un 37,5 % de imagen positiva. El resultado lo ubica por encima de Santiago Peña, mandatario de Paraguay, que se encuentra en el séptimo puesto con 35,1 %.

La cifra para el presidente Petro representa una nueva caída respecto al mes anterior, cuando alcanzaba el 38,8 %; lo que confirma la percepción ciudadana hacia su gobierno de izquierda se mantiene a menos de un año de terminarse.

En la octava posición aparece el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, con 23,2 %. El informe subraya que Maduro fue el mandatario con la caída más pronunciada en agosto, al perder 4,9 puntos porcentuales respecto a la medición anterior.

Javier Milei, Gustavo Petro y Daniel Noboa también son víctimas de las caídas de popularidad. | Foto: Fotomontaje SEMANA

En los últimos lugares se encuentran Dina Boluarte, presidenta de Perú, con 18,0 %, y Luis Arce, presidente de Bolivia, con 17,8 %. Ambos registran los niveles de aprobación más bajos de Sudamérica, aunque en el caso de Boluarte la baja intermensual fue de apenas 0,2 puntos.

CB Consultora destacó que, por primera vez en lo corrido del año, todos los presidentes sudamericanos registraron caídas en su imagen positiva. Aunque las variaciones fueron desiguales, la consultora concluye que existe un “desgaste político simultáneo” en la región, asociado a contextos internos de crisis económicas, disputas sociales y pérdida de confianza en las instituciones.

El informe resalta que, pese a esta tendencia generalizada, Lula da Silva logró posicionarse como el líder con mayor aprobación, seguido muy de cerca por Orsi y Noboa. En contraste, Maduro, Boluarte y Arce se consolidan en el bloque con menor respaldo.

Así es el ranking completo de popularidad de presidentes de América Latina de agosto: