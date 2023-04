“Qué tu luz nunca se apague”: realizan velatón en memoria de María Paula Munévar

Esta semana se conoció la lamentable noticia de que la joven María Paula Munévar Olmos, estudiante universitaria que fue reportada como desaparecida días atrás, fue hallada sin vida en una de las áreas más alejadas que tiene la Universidad Javeriana en Bogotá, escenario educativo donde la joven se formaba en el programa de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística.

La misma institución señaló que el cuerpo de la joven fue encontrado en la parte nororiental del campus universitario, al igual que los hechos entraron a ser materia de investigación.

María Paula Munévar. - Foto: Semana

Entre lo más reciente, apareció un video en el que se puede apreciar a los agentes del CTI de la Fiscalía haciendo el respectivo levantamiento del cadáver. Así mismo, se llevó a cabo una velatón en memoria de Munévar.

#Bogotá | Se conocen videos de la zona en la Universidad Javeriana en donde apareció el cadáver de la estudiante María Paula Munévar. pic.twitter.com/dEQ6vdboQW — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) April 20, 2023

En horas de la tarde del jueves 20 de abril, estudiantes, directivos y otras personas se reunieron a las afueras de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, en donde prendieron varias velas de color blanco, además llevaron algunas flores y escribieron un par de mensajes por lo que ocurrió con la joven universitaria.

Por el momento, la muerte de María Paula Munévar continúa siendo investigada, aunque hay varios datos que las autoridades tienen a su disposición, como el de los lugares que la mujer habría transitado en la capital antes de ser hallada sin vida. Se prevé que estuvo en San Victorino, en el centro de la capital.

Varios de los mensajes, escritos en hojas de papel y pancartas para Munévar, consignan el deseo de que la joven descanse en paz, al igual que “su luz nunca se apague”. En la misma línea, algunos de los presentes en la velatón oraron por el caso que conmovió al país, primordialmente a los habitantes de Bogotá.

#Nacional 🇨🇴 | Despedida a María Paula Munévar se realizó en la biblioteca de la U. Javeriana el cual era su lugar favorito. CTI confirmó que fue un suicidio y el cuerpo estaba en estado de descomposición. 📹 @PaulaDPablos #DoomoEditorial pic.twitter.com/2raX2k2tgr — Doomo Editorial (@DoomoEditorial) April 21, 2023

Estudiantes, directivos y otras personas se reunieron a las afueras de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal en donde prendieron varias velas de color blanco, además llevaron algunas flores y escribieron un par de mensajes por lo que ocurrió con la joven universitaria. - Foto: Getty Images

Por ahora, Medicina Legal será la institución que tomará las cartas sobre el asunto, para determinar qué fue lo que pasó con María Paula Munévar Olmos. Cabe recordar que la joven fue reportada como desaparecida el pasado jueves 13 de abril, pero la búsqueda terminó el miércoles 19 de abril, cuando se confirmó la noticia sobre el hallazgo de su cuerpo sin signos vitales.

Sumado a lo anterior, SEMANA conoció que cerca del cuerpo de Munévar Olmos fue encontrada una sustancia química, además de unos “líquidos y otros materiales”, los cuales son parte de la investigación actualmente.

“Mami, estoy desubicada”: el último chat de María Paula Munévar antes de ser hallada sin vida

SEMANA habló recientemente con la madre de la joven, la cual reveló la última conversación que tuvo con su hija antes de que fuera reportada como desaparecida el pasado jueves 13 de abril.

La mujer aseguró que no volvió saber nada de Munévar Olmos después de que acompañó a su padre a hacer unas gestiones personales al centro de Bogotá. Además, aseguró que, antes de perder todo tipo de comunicación con ella, la estudiante le dijo que estaba intentando sacar plata de un banco.

María Paula Munévar, mujer hallada muerta en Bogotá. - Foto: Twitter

“A eso de las 4:00 p. m., ella me llamó. ‘Mami, imagínate que no me alcanzó la plata y me tocó sacar por cajero, pero el cajero me dice que no puedo sacar plata porque la tarjeta no está habilitada’. Nosotros vivimos en Cota, ella no conocía bien Bogotá. “Ella me dijo que estaba por la (carrera) 13, pero el hermano la pudo rastrear en el computador y salía que estaba por San Victorino, mucho más arriba en el centro”, afirmó Francia Olmos.

Luego, precisó: “El asunto es que yo la guie por teléfono y me dijo que había entrado a un banco y que le habían dado un turno, por lo que tenía que apagar el celular. Esto para poder sacar plata. Me decía que no tenía dinero y que quería almorzar. ‘Mami, estoy completamente desubicada’, me dijo cuando salió. Yo le dije que estuviera tranquila”.

La madre de María Paula recalcó finalmente en este medio que recibieron muchas llamadas en los últimos días de gente que afirmó haberla visto deambulando por algunos barrios de la capital colombiana.