Caso María Paula Munévar | Así habría sido la ayuda de un taxista para hallar el cuerpo de la joven

Este miércoles 19 de abril, en horas de la tarde, la Universidad Javeriana de Bogotá, a través de un comunicado, informó la muerte de la joven estudiante María Paula Munévar, quien tenía 23 años.

“La Pontificia Universidad Javeriana y su comunidad educativa lamentan profundamente la muerte de María Paula Munévar Olmos, estudiante de la carrera Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivista, quien fue hallada sin vida”, indicó la universidad.

Además, la institución universitaria reveló que el cuerpo de la joven fue hallado en la zona nororiental de la universidad, la cual se encuentra cerrada por condiciones invernales.

María Paula Munévar llevaba desaparecida desde el 13 de abril del presente año. - Foto: Universidad Javeriana/Facebook

“A partir de las investigaciones y la búsqueda continua de las autoridades y del personal de la Universidad Javeriana, se encontró a María Paula sin vida en la zona nororiental de la universidad, que se encontraba cerrada por condiciones invernales”, señaló la Javeriana.

Han pasado dos días desde el hallazgo del cuerpo de la joven Munévar y se siguen conociendo detalles de este caso que ha generado conmoción en la ciudad. Todo parece indicar que el testimonio entregado por un taxista habría sido clave para encontrar a la universitaria.

El taxista habría informado a las autoridades que él había transportado en su vehículo a una joven con rumbo a la Universidad Javeriana, desde la Plaza de la Mariposa, en el centro de la capital.

De hecho, ese punto, la Plaza de la Mariposa, fue el último en el que se perdió el rastro de la joven que era estudiante de la carrera Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística.

Teniendo en cuenta la información entregada por el taxista, las autoridades centraron su búsqueda en esa institución universitaria, hasta que finalmente lograron hallarla si vida, acabando con días de zozobra por parte de familiares y amigos.

María Paula Munévar es recordada como una joven amorosa con su familia. - Foto: Foto de la familia suministrada a SEMANA

Este jueves, de igual manera, se conoció un video del punto exacto donde encontraron el cuerpo sin vida de María Paula Munévar.

En la grabación, que fue compartida originalmente por Red + Noticias, se puede apreciar a los agentes del CTI de la Fiscalía haciendo el respectivo levantamiento del cadáver. Asimismo, muestra que este estaba muy cerca de algunas aulas de clase de la universidad.

Cabe mencionar que las autoridades indicaron este miércoles que encontraron una pieza audiovisual en la que se ve claramente a la joven adentrarse en el bosque aledaño a la universidad que colinda con los espesos Cerros Orientales de Bogotá. Algo que coincidió con la información entregada por el taxista.

Adicionalmente, SEMANA conoció que cerca del cuerpo de Munévar Olmos fue encontrada una sustancia química, además de unos “líquidos y otros materiales”, los cuales son parte de la investigación actualmente.

SEMANA habló recientemente con la madre de la joven, quien reveló la última conversación que tuvo con su hija antes de que fuera reportada como desaparecida el pasado jueves 13 de abril.

La mujer aseguró que no volvió saber nada de María Paula después de que acompañó a su padre a hacer unas gestiones personales al centro de Bogotá. Además, aseguró que, antes de perder todo tipo de comunicación con ella, la estudiante le dijo que estaba intentando sacar plata de un banco.

El cuerpo de María Paula estaba en la zona nororiental del campus - Foto: Cortesía Universidad Javeriana. - Foto: Cortesía Universidad Javeriana

“A eso de las 4:00 p. m., ella me llamó. ‘Mami, imagínate que no me alcanzó la plata y me tocó sacar por cajero, pero el cajero me dice que no puedo sacar plata porque la tarjeta no está habilitada’. Nosotros vivimos en Cota, ella no conocía bien Bogotá. “Ella me dijo que estaba por la (carrera) 13, pero el hermano la pudo rastrear en el computador y salía que estaba por San Victorino, mucho más arriba en el centro”, afirmó Francia Olmos.

La madre de María Paula recalcó finalmente en este medio que recibieron muchas llamadas en los últimos días de gente que afirmó haberla visto deambulando por algunos barrios de la capital colombiana.