Una costosa embarcación de recreo se fue a pique solo un cuarto de hora después de salir del puerto por primera vez.

Este dramático momento quedó grabado en video y se volvió viral, mostrando cómo sus ocupantes tuvieron que lanzarse al mar para no morir.

Todo pasó en las aguas del Mar Negro, cerca de una ciudad llamada Ereğli, en Turquía. El yate, que se llamaba Dolce Vento, costaba 40 millones de liras turcas, lo cual en conversión actual supera los 940 mil dólares, y había sido construido hacía apenas cinco meses por una empresa turca.

El primer viaje se convirtió en pesadilla

El barco de 24 metros empezó a tener problemas graves cuando estaba a solo 200 metros de la costa. En el video que se compartió por redes se ve claramente cómo comenzó a inclinarse hacia un lado y ya no pudo mantenerse en sentido vertical sobre el agua.

UN YATE DE LUJO SE HUNDIÓ DURANTE SU VIAJE INAUGURAL EN TURQUÍA: ESTUVO 15 MINUTOS A FLOTE



Las imágenes son impresionantes, pues al parecer la lujosa embarcación empieza a desplomarse mientras las personas a bordo intentan controlarla, pero no pueden hacer nada y en pocos minutos la situación se vuelve desesperante.

Todos saltaron al agua y se salvaron

La parte más dramática del video muestra el momento exacto cuando las cuatro personas que iban en el barco, quienes mencionan que son el dueño, el capitán y dos trabajadores, se dan cuenta de que tienen que saltar al agua.

En una escena que a cualquiera le podría quitar el aliento estando presente, se ve a dos de los tripulantes saliendo desde abajo del barco cuando ya estaba casi volteado.

Después, otro de los hombres salta desde una esquina del yate directo al mar, justo cuando la embarcación se está hundiendo completamente.

Un fallo de ingeniería habría provocado el hundimiento de un yate recién estrenado. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de redes

Por suerte, los cuatro lograron nadar hasta la orilla y están bien, ninguno resultó gravemente herido en el accidente.

Las autoridades turcas están investigando lo sucedido y, de acuerdo con el medio británico The Sun, el problema que habría hecho que el yate sufriera este desenlace sería un fallo de ingeniería. Sin embargo, de momento no se ha dado un veredicto claro.