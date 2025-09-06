Suscribirse

Quedó grabado cuando un lujoso yate se hundió, 15 minutos luego de zarpar: video muestra cómo todos saltan al mar

El yate Dolce Vento se fue a pique en su primer viaje, a pocos metros de la costa.

6 de septiembre de 2025, 9:06 p. m.
Cuatro tripulantes saltaron al mar para sobrevivir al hundimiento de un lujoso yate.
Una costosa embarcación de recreo se fue a pique solo un cuarto de hora después de salir del puerto por primera vez.

Este dramático momento quedó grabado en video y se volvió viral, mostrando cómo sus ocupantes tuvieron que lanzarse al mar para no morir.

Todo pasó en las aguas del Mar Negro, cerca de una ciudad llamada Ereğli, en Turquía. El yate, que se llamaba Dolce Vento, costaba 40 millones de liras turcas, lo cual en conversión actual supera los 940 mil dólares, y había sido construido hacía apenas cinco meses por una empresa turca.

El primer viaje se convirtió en pesadilla

El barco de 24 metros empezó a tener problemas graves cuando estaba a solo 200 metros de la costa. En el video que se compartió por redes se ve claramente cómo comenzó a inclinarse hacia un lado y ya no pudo mantenerse en sentido vertical sobre el agua.

Las imágenes son impresionantes, pues al parecer la lujosa embarcación empieza a desplomarse mientras las personas a bordo intentan controlarla, pero no pueden hacer nada y en pocos minutos la situación se vuelve desesperante.

Todos saltaron al agua y se salvaron

La parte más dramática del video muestra el momento exacto cuando las cuatro personas que iban en el barco, quienes mencionan que son el dueño, el capitán y dos trabajadores, se dan cuenta de que tienen que saltar al agua.

En una escena que a cualquiera le podría quitar el aliento estando presente, se ve a dos de los tripulantes saliendo desde abajo del barco cuando ya estaba casi volteado.

Después, otro de los hombres salta desde una esquina del yate directo al mar, justo cuando la embarcación se está hundiendo completamente.

El naufragio de un yate millonario en Turquía causó conmoción en redes sociales.
Por suerte, los cuatro lograron nadar hasta la orilla y están bien, ninguno resultó gravemente herido en el accidente.

Las autoridades turcas están investigando lo sucedido y, de acuerdo con el medio británico The Sun, el problema que habría hecho que el yate sufriera este desenlace sería un fallo de ingeniería. Sin embargo, de momento no se ha dado un veredicto claro.

Lo que más sorprende es que este barco millonario se hundió en su primer viaje, apenas cinco meses después de haber sido terminado. Ahora todos se preguntan cómo pudo pasar algo así con una embarcación tan cara y moderna.

