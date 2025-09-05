Misterioso animal captado en Florida desconcierta a expertos: “No sabemos de qué especie se trata”

Una cámara nocturna, instalada en una región al sur del estado de Florida, en Estados Unidos, levantó debate y dudas entre los expertos en fauna por las extrañas imágenes que se captaron durante la noche.

Las imágenes dan cuenta de un desconocido animal de cuatro patas, pelo oscuro, ojos brillantes y una larga cola. Este se encontraba en una zona pública y concurrida por los habitantes del sector.

Las fotos del misterioso animal fueron compartidas por la organización South Florida Wildlands Association en sus redes sociales. Esta se dedica a la conservación y protección de los humedales de Everglades. De acuerdo con la publicación, la asociación solicita la ayuda de las personas con la identificación de la especie captada en video.

Everglades, en el estado de Florida. | Foto: El País

“Un amigo envió esta foto para identificar. Capturada con una cámara trampa en tierras públicas del suroeste de Florida”, se lee en el mensaje que acompaña la foto del animal.

La organización alardea de tener una amplia experiencia en monitoreo de fauna en el estado, pero esta vez reconocieron que no han logrado determinar de qué animal se trata, o si puede representar una amenaza para las personas o los demás animales que habitan en el lugar.

“Tenemos una fuerte corazonada sobre qué podría ser, pero queremos ver qué llega”, agrega la publicación. “Se ve un poco mal y un poco bien para varias especies diferentes. ¿Alguien quiere aventurarse con una suposición?”

Parque Nacional de los Everglades. | Foto: Foto tomada página oficial Parque Nacional Evenglades

La publicación original recibió cientos de comentarios de todo tipo. Algunos internautas escribieron que se trata de un “escurridizo gato doméstico”. Otra persona opinó: “Es la famosa pero escurridiza ‘pantera negra’ que se encuentra en todo el sureste de Estados Unidos. Pero solo la versión Mini-Me, es decir, un gato doméstico”.

“Un gato doméstico fue exactamente lo que pensamos. Pero las tierras públicas donde se tomó esta imagen también albergan muchos linces y panteras. Suponemos que la esperanza de vida para un gato doméstico viviendo en la naturaleza aquí sería muy corta", respondió South Florida Wildlands Association ante aquellas suposiciones.

Organización de observación de fauna en Florida, South Florida Wildlands Association. | Foto: Tomada de South Florida Wildlands Association

Y agregaron que, luego de años de caminatas por esa región, nunca han evidenciado huellas ni presencia de gatos domésticos, sin embargo, admiten que “eso no significa que no estén ahí”.