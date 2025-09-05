Suscribirse

Estados Unidos

Misterioso animal captado en Florida desconcierta a expertos: “No sabemos de qué especie se trata”

El animal se encontraba en una zona protegida de los grandes humedales del estado.

Redacción Mundo
6 de septiembre de 2025, 3:32 a. m.
El animal fue captado por una cámara nocturna, pero no ha sido identificado.
El animal fue captado por una cámara nocturna, pero no ha sido identificado. | Foto: Tomada de redes sociales

Una cámara nocturna, instalada en una región al sur del estado de Florida, en Estados Unidos, levantó debate y dudas entre los expertos en fauna por las extrañas imágenes que se captaron durante la noche.

Las imágenes dan cuenta de un desconocido animal de cuatro patas, pelo oscuro, ojos brillantes y una larga cola. Este se encontraba en una zona pública y concurrida por los habitantes del sector.

Contexto: Inquietante alerta en EE. UU.: avispas carnívoras invasoras ya se expanden por todo el país

Las fotos del misterioso animal fueron compartidas por la organización South Florida Wildlands Association en sus redes sociales. Esta se dedica a la conservación y protección de los humedales de Everglades. De acuerdo con la publicación, la asociación solicita la ayuda de las personas con la identificación de la especie captada en video.

Un paseo en 'Airboat' por los Everglades permite observar la vida silvestre en la zona
Everglades, en el estado de Florida. | Foto: El País

“Un amigo envió esta foto para identificar. Capturada con una cámara trampa en tierras públicas del suroeste de Florida”, se lee en el mensaje que acompaña la foto del animal.

Contexto: La letal bacteria ‘come carne’ pone en alerta a expertos en EE. UU.: “Definitivamente, esto no es normal”

La organización alardea de tener una amplia experiencia en monitoreo de fauna en el estado, pero esta vez reconocieron que no han logrado determinar de qué animal se trata, o si puede representar una amenaza para las personas o los demás animales que habitan en el lugar.

“Tenemos una fuerte corazonada sobre qué podría ser, pero queremos ver qué llega”, agrega la publicación. “Se ve un poco mal y un poco bien para varias especies diferentes. ¿Alguien quiere aventurarse con una suposición?”

La mejor forma de visitar en Parque Nacional de los Everglades
Parque Nacional de los Everglades. | Foto: Foto tomada página oficial Parque Nacional Evenglades

La publicación original recibió cientos de comentarios de todo tipo. Algunos internautas escribieron que se trata de un “escurridizo gato doméstico”. Otra persona opinó: “Es la famosa pero escurridiza ‘pantera negra’ que se encuentra en todo el sureste de Estados Unidos. Pero solo la versión Mini-Me, es decir, un gato doméstico”.

Contexto: Alarma en EE. UU.: confirman primer caso humano de gusano que devora carne

“Un gato doméstico fue exactamente lo que pensamos. Pero las tierras públicas donde se tomó esta imagen también albergan muchos linces y panteras. Suponemos que la esperanza de vida para un gato doméstico viviendo en la naturaleza aquí sería muy corta", respondió South Florida Wildlands Association ante aquellas suposiciones.

South Florida Wildlands Association
Organización de observación de fauna en Florida, South Florida Wildlands Association. | Foto: Tomada de South Florida Wildlands Association

Y agregaron que, luego de años de caminatas por esa región, nunca han evidenciado huellas ni presencia de gatos domésticos, sin embargo, admiten que “eso no significa que no estén ahí”.

La cámara, de acuerdo con las especificaciones de la organización, fue ubicada en una zona protegida del sur de Florida, en un lugar que hace parte de los Everglades. Allí habitan linces rojos, panteras de Florida, coyotes, zorros y otras especies salvajes nativas de allí.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Misterioso animal captado en Florida desconcierta a expertos: “No sabemos de qué especie se trata”

2. Daniela Ospina, ex de James Rodríguez, lanzó duro comentario tras clasificación de Colombia en el Mundial 2026; anticipó cambios

3. Cali se recupera poco a poco del atentado con carro bomba que dejó siete muertos: “Garantizaremos la seguridad”

4. Maratón de Medellín: estos son los corredores de élite que le pondrán picante este domingo a la carrera atlética

5. Escupitajo le salió caro a Luis Suárez en Leagues Cup: sanción es oficial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosFlorida

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.