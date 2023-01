“Queremos seguir sus huellas”: papa Francisco sobre Benedicto XVl, ¿qué más dijo en el funeral?

El papa ha reivindicado la “búsqueda apasionada” de Benedicto XVI por comunicar el Evangelio y ha instado a la Iglesia a “seguir sus huellas” en el funeral solemne que ha presidido en la plaza de San Pedro del Vaticano, ante decenas de miles de fieles, y con el que se cierra una etapa de convivencia atípica de dos pontífices en el Vaticano.

El Papa Francisco preside las ceremonias fúnebres del ex Papa Benedicto en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. REUTERS/Kai Pfaffenbach - Foto: REUTERS

“También nosotros, aferrados a las últimas palabras del Señor y al testimonio que marcó su vida, queremos, como comunidad eclesial, seguir sus huellas y confiar a nuestro hermano en las manos del Padre: que estas manos de misericordia encuentren su lámpara encendida con el aceite del Evangelio, que él esparció y testimonió durante su vida”, ha señalado el pontífice en la homilía de la misa que ha concelebrado junto a 120 cardenales, cerca de 400 obispos y casi 4.000 sacerdotes.

Ante el altar, estaba situado el féretro de ciprés que contiene los restos mortales del papa alemán, con algunos objetos personales de su pontificado, y las primeras filas estaban ocupadas por la que fue su familia durante los últimos años: su secretario, Georg Gänswein, y las consagradas de la Memores Domini que se han dedicado a su servicio.

El canciller alemán Olaf Scholz y el líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) Friedrich Merz asisten al funeral del ex Papa Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. REUTERS/Guglielmo Mangiapane - Foto: REUTERS

El papa ha citado a San Gregorio Magno, uno de los cuatro grandes padres de la Iglesia latina o de occidente, y ha dicho que se mantuvo a “flote en la tabla de las oraciones”. De este modo, ha ensalzado “la conciencia del pastor” que se abandona a la oración: “No puede llevar solo lo que, en realidad, nunca podría soportar solo y, por eso, es capaz de abandonarse a la oración y al cuidado del pueblo que le fue confiado”.

Benedicto, “fiel amigo de Dios”

Aunque en su homilía prevista, el papa solo nombraba a su antecesor como “nuestro hermano” ―tampoco lo hizo en la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII―, en la frase final se ha referido directamente a él improvisando su nombre. “Benedicto, fiel amigo del Esposo (Dios), que tu gozo sea perfecto al oír definitivamente y para siempre su voz”, ha dicho. Por el contrario, en la misa de exequias de Juan Pablo II en 2005, el entonces cardenal Joseph Ratzinger le nombró hasta en ocho ocasiones tanto como Juan Pablo II como por su nombre de pila ‘Karol’.

Francisco ha destacado que los fieles, como “las mujeres del Evangelio” ante el sepulcro de Jesús, rezan ante Benedicto XVI “con el perfume de la gratitud y el ungüento de la esperanza para demostrarle, una vez más, ese amor que no se pierde”. “Es el Pueblo fiel de Dios que, reunido, acompaña y confía la vida de quien fuera su pastor”, ha dicho.

En la ceremonia, en la que las lecturas del Evangelio han sido en inglés, español e italiano, ha participado la reina Sofía en representación de España, acompañada por el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, y la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celaá.

Francisco ha destacado que los fieles, como “las mujeres del Evangelio” ante el sepulcro de Jesús, rezan ante Benedicto XVI “con el perfume de la gratitud" (Foto de Alessandra Benedetti/Corbis vía Getty Images) - Foto: Corbis via Getty Images

Al no tratarse de un funeral de Estado, solo son dos delegaciones oficiales: la de Italia y la de Alemania, país natal del difunto, si bien también han acudido autoridades de otros países, pero a título personal como el rey Felipe de Bélgica y su esposa Matilde, o el presidente de Polonia, Andrzej Duda, entre otros.

No es la primera vez que un papa participa en el funeral de otro; en 1802, Pío VII recibió los restos mortales de Pío VI, fallecido en el exilio en Francia en 1799 y asistió a la solemne misa funeral en San Pedro.

El cardenal Giovanni Battista Re bendice el ataúd del ex Papa Benedicto, en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. REUTERS/Guglielmo Mangiapane - Foto: REUTERS

Desde este sábado ya no hay dos Papas conviviendo en la Iglesia, aunque uno de ellos fuera solo emérito y el otro reinante. Benedicto XVI vivió los últimos diez años retirado del mundo, dedicado al estudio y a la oración, pero su figura ha sido instrumentalizada, por una parte, de la Curia Romana contra Francisco, por lo que su funeral e inhumación en las grutas vaticanas marcan un nuevo inicio para el Papa argentino que en marzo cumplirá diez años de pontificado.

San Gregorio Magno, al finalizar la Regla pastoral, invitaba y exhortaba a un amigo a ofrecerle esta compañía espiritual, y dice: “En medio de las tempestades de mi vida, me alienta la confianza de que tú me mantendrás a flote en la tabla de tus oraciones, y que, si el peso de mis faltas me abaja y humilla, tú me prestarás el auxilio de tus méritos para levantarme”, dijo Francisco en la homilía realizada en la basílica de San Pedro.

