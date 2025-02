¿Quién es X Æ A-Xii? El hijo de Elon Musk, que se roba todas las miradas en la Casa Blanca. ¿Por qué se llama así?

Cuando el pequeño X no estaba entreteniendo a los periodistas o riéndose con su padre, estaba acurrucándose en el cabello de Musk, mientras estaba sentado sobre sus hombros. Tanto el presidente como Musk parecieron no inmutarse por los simpáticos arrebatos por momentos, hasta que ya no pudieron evitar reírse y prestar atención al menor.

La presencia del hijo pequeño de Musk en el evento llamó la atención, ya que no es común que los niños asistan a las funciones oficiales de la Casa Blanca. El magnate de la tecnología no ha comentado públicamente por qué trajo a X a la reunión, pero ha hablado en el pasado sobre su deseo de pasar más tiempo con sus hijos a pesar de su exigente agenda de trabajo.

Grimes, la cantante canadiense y madre de X, quien comparte tres hijos con Musk, reveló después que no estaba al tanto del momento público de su hijo y que solo se enteró de la aparición en la Oficina Oval a través de usuarios en redes sociales, pero no se mostró de acuerdo con la exposición pública del menor. “No debería estar en público de esta manera. No vi esto, gracias por avisarme. Pero me alegro de que haya sido educado. Suspiro”, aseguró.