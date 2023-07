Redes sociales retiraron “miles de contenidos ilícitos” durante disturbios por muerte de joven en Francia, dijo el gobierno

Uno de los pedidos del presidente Macron al abordar el tema de los desórdenes públicos que han sido noticia en los último días fue la prudencia ante las informaciones difundidas por los medios sociales.

Pues bien, resulta que estas redes cumplieron un rol al respecto, pues se acaba de saber que retiraron “muy rápidamente miles de contenidos ilícitos y suspendieron centenares de cuentas” durante los disturbios que se desencadenaron tras la muerte de un joven baleado por un policía.

Así lo indicó el miércoles a la AFP la delegación ministerial del sector digital.

Los ministerios del Interior y de Justicia enviaron centenares de solicitudes a las grandes plataformas para cancelar contenidos ilícitos, como llamamientos a actos violentos o divulgación de datos personales de policías.

Los ministros de esas carteras convocaron el viernes a los representantes de TikTok, Snapchat, Twitter y Meta (Facebook e Instagram) y desde entonces “los hemos sometido a una enorme presión para que retiren contenidos ilícitos y ellos respondieron muy rápidamente a las solicitudes”, precisó la fuente.

La colaboración con las plataformas “fue muy buena”, indicó la fuente.

El gobierno también pidió a las plataformas ejercer “la máxima vigilancia sobre funcionalidades que pueden ser desviadas para alterar el orden público”, explicó a la revista Challenges el ministro delegado de la Transición Digital y de las Telecomunicaciones, Jean-Noël Barrot.

Cuando un fiscal o la policía piden retirar un contenido, usan formularios de tramitación rápida y el caso puede resolverse “en menos de una hora”, agregó.

Como lo ha reportado la prensa internacional, el estallido de violencia ha dejado miles de detenidos, decenas de policías heridos y centenares de edificios incendiados y autos calcinados.

Como antecedente, el presidente había sido acusado de querer promover un “apagón generalizado” en materia de internet, luego de que mencionara la posibilidad de “regular o cortar” las redes sociales en los casos más extremos, durante una reunión con alcaldes de decenas de localidades golpeadas por el estallido social.

“Hay que reflexionar sobre el uso de estas redes entre los más jóvenes, en las familias, en la escuela, sobre las prohibiciones que debemos adoptar”, aseguró Macron, en unas declaraciones confirmadas por su oficina.

“Cuando las cosas se nos van de las manos durante un tiempo, nos decimos: A lo mejor nos estamos poniendo en una situación de regularlas o cortarlas (...) Es importante no hacerlo de improviso. Me alegro de que no hayamos tenido que hacerlo”, agregó.

La clase política criticó esta idea. “¿Cortar el acceso a las redes sociales? ¿Como China, Irán, Corea del Norte?”, aseguró el diputado derechista Olivier Marleix. “OK Kim Jong Un”, abundó irónicamente su par izquierdista Mathilde Panot.

La presidencia francesa indicó que Macron no dijo “en ningún momento que se planteara cortar las redes sociales en el sentido de un apagón generalizado”, sino que se refirió a “poder suspender[las] temporal y puntualmente”.

Preguntado en rueda de prensa al término de una reunión del Consejo de Ministros, el vocero del gobierno, Olivier Véran, indicó por su parte que se trataría de “suspender” algunas funciones como la geolocalización.

En su opinión, esta función permite “a los jóvenes reunirse en un lugar determinado, mostrando escenas de cómo prender fuego”. “Son llamados a organizar el odio en el espacio público y aquí se tiene autoridad para poder suspender”, agregó.