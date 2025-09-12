Suscribirse

Revelan los mensajes que el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk grabó en las balas

El sospechoso fue identificado como Taylor Robinson, de 22 años, alguien cercano a la Universidad del Valle de Utah.

Redacción Mundo
12 de septiembre de 2025, 2:57 p. m.
Taylor Robinson, el sospechoso, tiene 22 años y es cercano a la Universidad del valle de Utah. | Foto: Redes sociales - Getty Images

El estudiante universitario de Utah Tyler Robinson, de 22 años, ha sido acusado de garabatear “¡Ey, fascista! ¡Atrapa!”, en las balas cargadas en el arma utilizada para matar a Kirk, de 31 años, mientras hablaba con los estudiantes en un evento del campus el miércoles 10 de septiembre.

El arresto de Robinson fue anunciado por el presidente Donald Trump este viernes, 12 de septiembre, por la mañana, y la Policía proporcionó detalles más inquietantes sobre el sospechoso en una conferencia de prensa poco después.

Se le acusa de ser el francotirador que disparó una sola bala fatal al activista conservador en el campus de la Universidad del Valle de Utah, en Orem, a media tarde.

En un casquillo de bala se podía leer: “Oh, Bella ciao”, que es el título de una famosa popular canción antifascista italiana. Otros mensajes parecían ser chistes perturbadores y fuera de lugar, con uno de ellos diciendo: “Si lees esto, eres gay, ja, ja, ja”. También se reportaron mensajes ligados a memes en internet.

Los detalles del sospechoso

El presunto asesino del activista conservador estadounidense Charlie Kirk es un joven de 22 años que se entregó a la policía un día y medio después del atentado, y que consideraba a la víctima como alguien “lleno de odio”, según informaron autoridades este viernes.

El sospechoso, Tyler Robinson, es un joven del mismo estado de Utah (oeste) donde se produjo el ataque, que causó una conmoción política en Estados Unidos.

Charlie Kirk, un influencer republicano de 31 años, murió el miércoles de un disparo mientras debatía con estudiantes en Utah Valley University, en el suburbio de Orem.

El presidente Donald Trump, que apreciaba personalmente a Kirk, informó de la detención en una entrevista en la cadena Fox News. “Alguien muy cercano a él lo entregó”, informó Trump.

De acuerdo con lo que explicó el mandatario, el presunto asesino fue convencido por alguien de su familia para que se entregara, mientras miles de policías lo buscaban por todo el estado.

Robinson mató de un solo disparo en el cuello a Kirk precisamente cuando este contestaba a una pregunta sobre los asesinatos en masa en Estados Unidos.

Información en desarrollo...

