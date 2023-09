Revolcón en gabinete ministerial japonés, medida desesperada de Fumio Kishida para recuperar popularidad

El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, ha realizado un auténtico revolcón en su gabinete al reemplazar a once de los 19 ministros en un esfuerzo desesperado por revitalizar la imagen de su Gobierno y enfrentar las especulaciones sobre una posible disolución del Congreso en el horizonte, en vísperas de las elecciones presidenciales programadas para el próximo año.

No obstante, el primer ministro Kishida optó por mantener a varios ministros que considera fundamentales para mantener la estabilidad de su Gobierno. Entre ellos se encuentran Shunichi Suzuki, quien continuará al frente del Ministerio de Finanzas; Hirokazu Matsuno, quien seguirá siendo el secretario jefe del Gabinete; y Yasutoshi Nishimura, quien mantendrá su posición como ministro de Industria.

Otro nombramiento destacado es el del asesor especial del ex primer ministro Yoshihide Suga, Minoru Kihara, quien asumirá la responsabilidad del Ministerio de Defensa, un cargo crucial en medio de la creciente preocupación por la seguridad regional.

El descontento en la sociedad japonesa se ha ido acumulando en gran parte debido a problemas derivados del sistema de tarjetas de identificación nacional y a la creciente preocupación por la escalada de precios, que no ha sido acompañada por un aumento correspondiente en los salarios.

El motivo de seguridad por el cual no hay papeleras en Japón

Muchos extranjeros cuando llegan a Japón piensan que las calles están libres de contenedores de basuras, ya que podrían afectar la estética de lugar y, aunque, es razonable la idea, no es el motivo por el cual sucede esto .

Por tal motivo, lo que se recomienda a locales y turistas es contar con una pequeña bolsa para guardar los residuos, como envolturas o papeles, y depositarlos en los cestos que hay en la casa , porque en las calles no se van a poder encontrar sitios propicios para botar basura.

La razón por la que no hay papeleras en las calles de Japón se debe a un tema de seguridad. A consecuencia del atentado en el sistema Metro de Tokio en 1995 , en donde los criminales ocultaron gas sarín en una papelera para cometer el ilícito, las autoridades japonesas tomaron la decisión de retirar todos los contenedores de basura de zonas públicas que presentan altas aglomeraciones.

No obstante, a pesar de la fuerte medida, es posible ver cestos de basuras en algunas zonas. No obstante, esto no exime a la persona de velar por el cuidado y aseo de cada una de las calles del país, algo que se toman muy serio los locales.