Mundo

“Salgan de Irán ahora”: EE. UU. emitió una nueva alerta a sus ciudadanos en medio de la creciente escalada de tensiones militares

La alerta pide que las personas tengan un plan para salir del país en caso de una emergencia.

Redacción Mundo
6 de febrero de 2026, 11:34 a. m.
Donald Trump ha sido enfático con el régimen iraní y ha incrementado su poderío militar en la zona.
Donald Trump ha sido enfático con el régimen iraní y ha incrementado su poderío militar en la zona. Foto: Getty Images

La embajada virtual de los Estados Unidos en Irán emitió una nueva alerta dirigida a los ciudadanos norteamericanos que viven en ese territorio, ya que “se intensifican las medidas de seguridad, se cierran carreteras, se interrumpe el transporte público y se bloquea el acceso a internet”.

“Salga de Irán ahora. Tenga un plan para salir de Irán que no dependa de la ayuda del gobierno estadounidense”, dice la alerta que asegura que el Gobierno de Irán continúa restringiendo el acceso a las redes móviles, fijas y de internet nacional. “Las aerolíneas siguen limitando o cancelando vuelos hacia y desde Irán”, dice el comunicado.

Mensaje emitido por EE.UU.
Mensaje emitido por EE.UU. Foto: Embajada de EE.UU. en Irán

“Los ciudadanos estadounidenses deben esperar cortes continuos de Internet, planificar medios de comunicación alternativos y, si es seguro hacerlo, considerar salir de Irán por tierra a Armenia o Turquía”, asegura el texto emitido por la embajada.

Entre las recomendaciones, la embajada dice que si los ciudadanos no pueden salir del país, deben buscar un lugar seguro dentro de su residencia o en otro edificio seguro. “Lleve provisiones de alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales”.

Las personas con doble nacionalidad, estadounidense e iraní, deben salir de la país del oriente medio con pasaporte de dicha nación, según las recomendaciones emitidas en diferentes canales, incluyendo redes sociales, ya que el gobierno iraní no reconoce la doble nacionalidad y tratará a las personas con doble nacionalidad estadounidense e iraní únicamente como ciudadanos iraníes.

“Los ciudadanos estadounidenses corren un riesgo significativo de ser interrogados, arrestados y detenidos en Irán Mostrar un pasaporte estadounidense o demostrar vínculos con Estados Unidos puede ser motivo suficiente para que las autoridades iraníes detengan a alguien”, dice la embajada.

Las restricciones en comunicaciones y transporte reflejan el deterioro de la situación en Irán.
Washington advirtió sobre un escenario de inseguridad creciente para sus ciudadanos dentro del territorio iraní. Foto: MAHSA / MIDDLE EAST IMAGES / MIDDLE EAST IMAGES VIA AFP / X - @AlertaNews24

Entre tanto, Irán dijo estar “dispuesto” a defender su soberanía y seguridad al iniciar en Omán las conversaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear y otros asuntos, en medio de amenazas de Washington entre las que no se descarta una acción militar.

Los diálogos, cuya apertura en la capital Mascate confirmó la televisión iraní, son el primer encuentro de este tipo entre estos dos enemigos acérrimos desde que Estados Unidos se unió a la guerra de Israel contra Irán en junio de 2025 con ataques a varias instalaciones atómicas.

Irán está “dispuesta a defender la soberanía y la seguridad nacional del país frente a cualquier exigencia excesiva o aventurerismo” por parte de Estados Unidos, advirtió el canciller iraní, Abás Araqchi, durante un encuentro con su homólogo omaní, Badr al Busaidi, minutos antes del comienzo de las charlas.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, desplegó fuerza militar cerca de Irán Foto: Getty Images

Entre tanto, desde Doha, Catar, el canciller alemán Friedrich Merz urgió a los líderes iraníes a “entrar realmente en las conversaciones” y agregó que hay un “gran miedo de una escalada militar en la región”.

