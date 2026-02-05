Mundo

Irán intercepta dos buques petroleros extranjeros en el Golfo Pérsico

Un millón de litros de combustible fue incautado por la Guardia Revolucionaria Islámica tras la captura de dos barcos en la isla de Farsi.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 5:10 p. m.
Irán intercepta dos buques petroleros extranjeros ante la llegada de tropas estadounidenses a la región.
Irán intercepta dos buques petroleros extranjeros ante la llegada de tropas estadounidenses a la región. Foto: AFP - Montaje: Semana

La Guardia Revolucionaria de Irán interceptó dos buques petroleros con tripulaciones extranjeras en aguas del Golfo bajo cargos de “contrabando de combustible”, informó el jueves la agencia de noticias Tasnim.

No se ha reportado qué bandera portaban los barcos ni la nacionalidad de los tripulantes. Según la agencia de noticias, la captura de ambos buques se produjo cerca de la isla iraní de Farsi, en el Golfo.

“Se encontró más de un millón de litros de combustible a bordo de los dos navíos”, y un total de “15 extranjeros miembros de la tripulación fueron referidos a la justicia”, informó el medio iraní.

PDVSA, petróleo
Un buque estadounidense fue interceptado días antes. Foto: AFP

Los buques petroleros estuvieron “involucrados en operaciones de contrabando durante varios meses y fueron identificados e interceptados después de operaciones de vigilancia, interceptación e inteligencia” por parte de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria Islámica, agregó.

Mundo

Presidente de Cuba invita a Estados Unidos al diálogo “sin presiones”, pero criticó severamente el accionar de Trump

Estados Unidos

Estados Unidos levantará una nueva base naval en América Latina que vale más de 1000 millones de dólares

Estados Unidos

Su salario extra y el IRS: ¿cómo impacta la nueva ley el bolsillo de los norteamericanos?

Estados Unidos

Anuncian retiro de brownies Chips Ahoy! en Estados Unidos por riesgo de asfixia; esto es lo que se sabe

Mundo

Este es el hotel abandonado en la Cordillera de los Andes; obtuvo el récord por ser el más alto del mundo

Estados Unidos

Super Bowl 2026: listado completo de los artistas que participarán en el ‘Halftime Show’ y el ‘All American Halftime Show’ en el TPU

Estados Unidos

Gobierno de Donald Trump impulsa investigación federal contra Nike por presunta discriminación a trabajadores blancos

Estados Unidos

Estados Unidos e Irán confirman conversaciones nucleares, mientras Trump lanza una advertencia y aumenta la presión militar en la región

Mundo

Estados Unidos toma acción militar contra Irán en el mar Arábigo. ¿En vilo los diálogos sobre el tratado nuclear?

Gente

Arrestan en Irán al coguionista de ‘Fue solo un accidente’, famosa película nominada al Óscar

Este nuevo incidente se da luego de otro similar ocurrido en días recientes, cuando el M/V Stena Imperative, un petrolero químico registrado bajo bandera estadounidense y operado por ciudadanos norteamericanos, fuera interceptado, informó el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos.

Trump endurece su estrategia contra Cuba y anuncia el fin del envío de petróleo mexicano a la isla

El mismo día, el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln derribó un dron iraní que se aproximó de forma peligrosa mientras navegaba por el mar Arábigo, a unos 800 kilómetros al sur de las costas de Irán. El dron fue derribado por un avión F-35 que despegó del portaaviones, informó Hawkins.

La reciente captura se da después de que Estados Unidos movilizara un grupo naval a Medio Oriente compuesto por el Lincoln y tres destructores lanzamisiles, además de varios escuadrones de aviones de combate.

Este despliegue se produjo en respuesta a la mortal represión de las protestas antigubernamentales en Irán, que ha dejado un saldo de entre 4.000 y 6.000 personas muertas, según cifras de organizaciones no gubernamentales.

Autoridades registran viviendas en su ofensiva contra la conexión satelital de Elon Musk.
Cerca de 3.000 personas han sido capturas durante las protestas. Foto: Anadolu via Getty Images

En este contexto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó: “Siguen programadas por ahora, pero, por supuesto, el presidente siempre tiene una serie de opciones sobre la mesa, entre las que se incluye el uso de la fuerza militar”, en referencia a las conversaciones previstas para el viernes.

La interceptación de buques petroleros es una práctica común de la Guardia Revolucionaria Islámica, que los acusa de contrabando y de hacer parte del comercio ilícito en el Golfo y el estrecho de Ormuz, puntos clave para el transporte de petróleo y gas natural licuado.

La isla de Farsi, donde se interceptan los barcos, se encuentra en un punto estratégico del golfo Pérsico, cercano a importantes rutas petroleras, lo que permite a Irán reforzar las labores de vigilancia e interceptación de buques en la zona.

Irán teme una intervención estadounidense.
Irán teme una intervención estadounidense. Foto: adobe stock

En diciembre de 2025, otra embarcación extranjera fue detenida con 4 millones de litros de combustible de contrabando, según la Guardia Revolucionaria Islámica.

Por lo general, los barcos son rodeados por lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria, cuyos tripulantes informan que serán abordados y solicitan apagar los motores antes de la inspección.

Irán amenazó al mundo con una “guerra regional” y dice estar listo para luchar contra Estados Unidos

Los precios del combustible en Irán están entre los más bajos del mundo; un galón de gasolina cuesta alrededor de 0,11 dólares o 400 pesos colombianos. Esta diferencia de precios hace que sea rentable el contrabando hacia otros países donde es más caro.

Más de Mundo

Miguel Diaz-Canel y Donald Trump

Presidente de Cuba invita a Estados Unidos al diálogo “sin presiones”, pero criticó severamente el accionar de Trump

x

Estados Unidos levantará una nueva base naval en América Latina que vale más de 1000 millones de dólares

Portaaviones de la US Navy se dirige a Oriente medio en medio de las tensiones entre EE.UU. e Irán

Irán intercepta dos buques petroleros extranjeros en el Golfo Pérsico

Edificio del IRS, donde se definen las normas fiscales que afectan tus horas extra (Foto : J. David Ake/Getty Images)

Su salario extra y el IRS: ¿cómo impacta la nueva ley el bolsillo de los norteamericanos?

x

Anuncian retiro de brownies Chips Ahoy! en Estados Unidos por riesgo de asfixia; esto es lo que se sabe

El Hotel Plaza de Mulas, en Argentina, fue considerado como el hotel ubicado a mayor altura a nivel mundial

Este es el hotel abandonado en la Cordillera de los Andes; obtuvo el récord por ser el más alto del mundo

xx

Super Bowl 2026: listado completo de los artistas que participarán en el ‘Halftime Show’ y el ‘All American Halftime Show’ en el TPU

Nike bajo investigación federal por presunta discriminación contra empleados blancos.

Gobierno de Donald Trump impulsa investigación federal contra Nike por presunta discriminación a trabajadores blancos

x

Super Bowl sin bombas: perros entrenados se asegurarán de que no haya peligro por explosivos

WASHINGTON, DC - APRIL 14: President Nayib Bukele of El Salvador meets with U.S. President Donald Trump in the Oval Office of the White House April 14, 2025 in Washington, DC. Trump and Bukele were expected to discuss a range of bilateral issues including the detention of Kilmar Armando Abrego Garcia, who has been held in a prison in El Salvador since March 15. (Photo by Win McNamee/Getty Images)

Nayib Bukele es el presidente con más aprobación a nivel mundial, según la oposición salvadoreña

Noticias Destacadas