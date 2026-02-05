Irán intercepta dos buques petroleros extranjeros en el Golfo Pérsico

La Guardia Revolucionaria de Irán interceptó dos buques petroleros con tripulaciones extranjeras en aguas del Golfo bajo cargos de “contrabando de combustible”, informó el jueves la agencia de noticias Tasnim.

No se ha reportado qué bandera portaban los barcos ni la nacionalidad de los tripulantes. Según la agencia de noticias, la captura de ambos buques se produjo cerca de la isla iraní de Farsi, en el Golfo.

“Se encontró más de un millón de litros de combustible a bordo de los dos navíos”, y un total de “15 extranjeros miembros de la tripulación fueron referidos a la justicia”, informó el medio iraní.

Un buque estadounidense fue interceptado días antes. Foto: AFP

Los buques petroleros estuvieron “involucrados en operaciones de contrabando durante varios meses y fueron identificados e interceptados después de operaciones de vigilancia, interceptación e inteligencia” por parte de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria Islámica, agregó.

Este nuevo incidente se da luego de otro similar ocurrido en días recientes, cuando el M/V Stena Imperative, un petrolero químico registrado bajo bandera estadounidense y operado por ciudadanos norteamericanos, fuera interceptado, informó el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos.

El mismo día, el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln derribó un dron iraní que se aproximó de forma peligrosa mientras navegaba por el mar Arábigo, a unos 800 kilómetros al sur de las costas de Irán. El dron fue derribado por un avión F-35 que despegó del portaaviones, informó Hawkins.

La reciente captura se da después de que Estados Unidos movilizara un grupo naval a Medio Oriente compuesto por el Lincoln y tres destructores lanzamisiles, además de varios escuadrones de aviones de combate.

Este despliegue se produjo en respuesta a la mortal represión de las protestas antigubernamentales en Irán, que ha dejado un saldo de entre 4.000 y 6.000 personas muertas, según cifras de organizaciones no gubernamentales.

Cerca de 3.000 personas han sido capturas durante las protestas. Foto: Anadolu via Getty Images

En este contexto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó: “Siguen programadas por ahora, pero, por supuesto, el presidente siempre tiene una serie de opciones sobre la mesa, entre las que se incluye el uso de la fuerza militar”, en referencia a las conversaciones previstas para el viernes.

La interceptación de buques petroleros es una práctica común de la Guardia Revolucionaria Islámica, que los acusa de contrabando y de hacer parte del comercio ilícito en el Golfo y el estrecho de Ormuz, puntos clave para el transporte de petróleo y gas natural licuado.

La isla de Farsi, donde se interceptan los barcos, se encuentra en un punto estratégico del golfo Pérsico, cercano a importantes rutas petroleras, lo que permite a Irán reforzar las labores de vigilancia e interceptación de buques en la zona.

Irán teme una intervención estadounidense. Foto: adobe stock

En diciembre de 2025, otra embarcación extranjera fue detenida con 4 millones de litros de combustible de contrabando, según la Guardia Revolucionaria Islámica.

Por lo general, los barcos son rodeados por lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria, cuyos tripulantes informan que serán abordados y solicitan apagar los motores antes de la inspección.

Los precios del combustible en Irán están entre los más bajos del mundo; un galón de gasolina cuesta alrededor de 0,11 dólares o 400 pesos colombianos. Esta diferencia de precios hace que sea rentable el contrabando hacia otros países donde es más caro.