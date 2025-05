Se conocen los angustiantes mensajes que envió colombiana antes de desaparecer y morir en Egipto: “Me quieren hacer algo”

Los primeros días, según dijeron a Noticias Caracol , todo transcurrió con normalidad e Ivonne pudo asistir al evento. En medio de su estadía en Egipto, conoció a una mujer llamada Jessi Escobar y a otros dos hombres, de quienes no se tiene mayor información.

El 26 de abril, un día antes de la desaparición, Ivonne estuvo en el concierto y allí Jessi Escobar, con quien se conoció en Egipto, la invitó a un after party que terminaba al día siguiente.

Por otra parte, a uno de sus familiares le escribió: “Mor, si me pasa algo, fue esa chica”. En este último chat, Ivonne adjuntó el Instagram de Jessi Moreno, por lo que todo apunta a que se refería a ella.

“Aún no tenemos muchos detalles, no sabemos cuál es la causa de muerte realmente, no es un tema fácil”, dijo uno de los familiares en diálogo con Noticias Caracol.