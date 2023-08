Según expertos, este es el lugar en donde está localizado el cielo de acuerdo con la Biblia

Desde el primer versículo de la Biblia, en Génesis 1:1-2, se expone que “En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra”, dando a entender que desde el comienzo, estos dos espacios estaban definidamente separados, no obstante, en este mismo libro la ubicación del cielo no está tan definido.