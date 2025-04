Segunda Guerra Mundial | Hace 80 años fue liberado el campo de concentración de Buchenwald: “El 11 de abril había nerviosismo”

| Foto: dpa/picture alliance via Getty I

El crematorio en el antiguo campo de concentración de Buchenwald. El 11 de abril de 1945, las tropas estadounidenses liberaron a los supervivientes de los campos de concentración de Buchenwald y Mittelbau-Dora (Foto de Martin Schutt/Picture Alliance vía Getty Images) | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Traslado a Ohrdruf

La liberación de París, en agosto de 1944, les levantó el ánimo. “En los campos, la gente recobró el valor. Se decían, seremos libres en Navidad. Yo no me lo creía mucho y tenía razón”, recordó Moalic, en su apartamento de París.

Al ver que las tropas aliadas no habían llegado a finales de año, muchos empezaron a perder la esperanza. En enero de 1945, fue trasladado al campo de concentración de Ohrdruf. “En enero, creo que fue el día 8, nos reúnen de forma inesperada. El oficial de la SS pasa entre las filas anotando los números. Entre 800 y 900 de nosotros íbamos a partir hacia un campo que nadie conocía”, narró.

La ropa de los prisioneros se puede ver en una vitrina de la exposición permanente en el antiguo edificio de cámaras del antiguo campo de concentración de Buchenwald. El 11 de abril de 1945, las tropas estadounidenses liberaron a los supervivientes de los campos de concentración de Buchenwald y Mittelbau-Dora (Foto de Martin Schutt/Picture Alliance vía Getty Images) | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Al futuro corresponsal de AFP en el Congo, Argel y Hanói le aconsejaron que intentara que le quitaran de la lista si quería vivir. “Pero yo estaba en ella y no había escapatoria. Acabamos en Ohrdruf”, subrayó. Allí obligaban a los prisioneros a cavar túneles subterráneos “día y noche”, y Moalic pensaba que moriría. “Me dije: si me despiertan a las cuatro o cinco de la madrugada y regreso a las diez de la noche, duraré 15 días... Por primera vez pensé que quizá no volvería”, agregó.