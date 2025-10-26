Suscribirse

Senador de EE. UU. advierte posible ataque en tierra contra el narcotráfico en Colombia y Venezuela

El congresista Lindsey Graham aseguró la información en una entrevista.

Redacción Semana
26 de octubre de 2025, 10:08 p. m.
El enfrentamiento entre Gustavo Petro y Donald Trump reabre el debate sobre la posición internacional de Colombia y refuerza hipótesis de alianzas con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
EE. UU. advirtió por un posible ataque en tierra a Venezuela y Colombia. | Foto: Montaje El País

La situación diplomática entre Estados Unidos y Colombia cada vez se ha vuelto más complicada. El hecho más reciente fue la inclusión de Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la lista contra el narcotráfico de la OFAC, convirtiéndose en el primer presidente colombiano en aparecer en el listado en la historia.

Tras esta situación complicada, cada vez se han vuelto más sonoras las sospechas de que podría haber una guerra en tierra o un ataque por parte de los EE. UU. en Colombia. Ahora, un senador del Congreso estadounidense dio una nueva declaración que aumentó los rumores de un ataque.

La discordia entre Trump y Petro no cesa; el mandatario americano lo llamo “Líder tonto, tipo malo, un matón” .
La discordia entre Trump y Petro no cesa; el mandatario americano lo llamo “Líder tonto, tipo malo, un matón” . | Foto: AFP/SEMANA

Se trata de Lindsey Graham, que defendió el domingo la decisión de la Casa Blanca de atacar barcos venezolanos, asegurando que el presidente Trump podría, además, expandir las operaciones militares en la región.

El congresista republicano habló en el programa Face The Nation, de la cadena CBS, asegurando que “el presidente Trump me dijo ayer que planea informar a los miembros del Congreso, a su regreso de Asia, sobre posibles operaciones militares futuras contra Venezuela y Colombia”, indicó.

Contexto: Trump muestra sus pasos al bajar del Air Force One y da inicio a la 47ª Cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur

Dijo, además, que habrá una sesión informativa en el Congreso, la cual comentará si habrá una posible expansión del mar a la tierra. Dijo que este apoya la idea.

Donald Trump y el ataque a la narco lancha en el Caribe
Donald Trump y el ataque a la narco lancha en el Caribe | Foto: Getty Images / Captura de pantalla de Truth Social

Son más de 30 las personas que han muerto desde el inicio de los ataques a principios de septiembre. De hecho, también han interceptado lanchas que transportan droga y han realizado otro tipo de operaciones.

Contexto: Estos son los documentos que debe mostrar a los agentes del ICE para evitar ser deportado

En sus declaraciones, Graham también aprovechó para enviar un mensaje al presidente Nicolás Maduro, asegurando que “el objetivo final es garantizar que Venezuela y Colombia no puedan ser utilizadas para envenenar a Estados Unidos, que el dictador narcoterrorista Maduro ya no pueda amenazar a nuestro país ni enviar drogas para matar a estadounidenses”, indicó.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro es perseguido por EE.UU. | Foto: Colprensa

Lanzó una advertencia, asegurando que, si fuera Maduro, encontraría la manera de irse antes de que se calme la situación.

Donald TrumpNicolás MaduronarcotraficantesVenezuela

