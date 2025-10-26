Senador de EE. UU. advierte posible ataque en tierra contra el narcotráfico en Colombia y Venezuela

La situación diplomática entre Estados Unidos y Colombia cada vez se ha vuelto más complicada. El hecho más reciente fue la inclusión de Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la lista contra el narcotráfico de la OFAC, convirtiéndose en el primer presidente colombiano en aparecer en el listado en la historia.

Tras esta situación complicada, cada vez se han vuelto más sonoras las sospechas de que podría haber una guerra en tierra o un ataque por parte de los EE. UU. en Colombia. Ahora, un senador del Congreso estadounidense dio una nueva declaración que aumentó los rumores de un ataque.

La discordia entre Trump y Petro no cesa; el mandatario americano lo llamo “Líder tonto, tipo malo, un matón” . | Foto: AFP/SEMANA

Se trata de Lindsey Graham, que defendió el domingo la decisión de la Casa Blanca de atacar barcos venezolanos, asegurando que el presidente Trump podría, además, expandir las operaciones militares en la región.

El congresista republicano habló en el programa Face The Nation, de la cadena CBS, asegurando que “el presidente Trump me dijo ayer que planea informar a los miembros del Congreso, a su regreso de Asia, sobre posibles operaciones militares futuras contra Venezuela y Colombia”, indicó.

Dijo, además, que habrá una sesión informativa en el Congreso, la cual comentará si habrá una posible expansión del mar a la tierra. Dijo que este apoya la idea.

Donald Trump y el ataque a la narco lancha en el Caribe | Foto: Getty Images / Captura de pantalla de Truth Social

Son más de 30 las personas que han muerto desde el inicio de los ataques a principios de septiembre. De hecho, también han interceptado lanchas que transportan droga y han realizado otro tipo de operaciones.

En sus declaraciones, Graham también aprovechó para enviar un mensaje al presidente Nicolás Maduro, asegurando que “el objetivo final es garantizar que Venezuela y Colombia no puedan ser utilizadas para envenenar a Estados Unidos, que el dictador narcoterrorista Maduro ya no pueda amenazar a nuestro país ni enviar drogas para matar a estadounidenses”, indicó.

Nicolás Maduro es perseguido por EE.UU. | Foto: Colprensa