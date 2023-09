Si mienten sobre su edad, podrán ser expulsados: así quedó una nueva legislación en Italia sobre los menores migrantes

El Consejo de Ministros de Italia ha dado ‘luz verde’ este miércoles a un nuevo decreto para acelerar la expulsión de inmigrantes irregulares e incrementar los controles para determinar la edad de los menores no acompañados.

Esta nueva modificación es la cuarta de orden legislativo realizada en nueve meses sobre el tema de migración en Italia, y en esta ocasión, los menores no acompañados son los que verán más modificaciones significativas frente a su estatus.

Cambios

No obstante, aunque en el primer borrador de la legislación se contemplaba una presencia aún mayor de la Guardia Costera en puntos críticos, esta medida ha sido derogada, según ha recogido la agencia de noticias AdnKronos .

Falsos menores

La problemática se da, debido a que las autoridades migratorias no hacen ninguna evaluación al respecto, sino que se limitan a tomar nota de dato. A falta de registros anteriores, precisar la edad de los jóvenes es muy difícil.

Según el diario italiano Ilgiornale , este fenómeno de los refugiados que se autocertifican como menores, aunque no lo sean, está bastante extendido aunque con frecuencia pasa desapercibido.

Una fuente cerca a la organización Caritas Italia especificó al diario mencionado: “En los últimos meses, en particular, muchos inmigrantes no acompañados nos dicen que son menores, pero los controles posteriores requeridos por el protocolo demuestran que no es así. En algunos casos, también se puede suponer por su apariencia que son adultos, aunque serán necesarias las investigaciones necesarias para comprobarlo”.