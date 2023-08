Sinéad O’Connor: así fue el último adiós a la famosa y polémica cantante irlandesa

Inspiradora

La artista, que falleció a los 56 años, alcanzó fama mundial en 1990 por su interpretación de la canción Nothing Compares 2 U , escrita por Prince.

No se conocen las razones de su muerte. La policía indicó a finales de julio que su muerte no se consideraba “sospechosa”.

Antes de su muerte, en su última publicación en redes sociales, Sinéad rindió un homenaje desgarrador a su hijo Shane: “He estado viviendo como una criatura nocturna no muerta desde entonces. Él era el amor de mi vida, la lámpara de mi alma. Éramos un alma en dos mitades. Él era la única persona quien alguna vez me amó incondicionalmente. Estoy perdida sin él”, escribió.

De acuerdo con el diario británico The Mirror, es posible que no se reciba un informe de examen post mortem durante algunas semanas. El Tribunal Forense de Londres confirmó por su parte, que evaluará si abre o no una investigación, luego de los resultados y las presentaciones de los familiares.