Suscribirse

Mundo

“Son narcoterroristas”: vicepresidente de EE. UU. da detalles de los sobrevivientes al ataque a embarcación narco en el Caribe

El segundo hombre más importante de Estados Unidos habló sobre la procedencia de los presuntos narcotraficantes atacados en días recientes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
20 de octubre de 2025, 4:26 p. m.
Vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance
Vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance | Foto: GETTY y Truth: RealDonaldTrump

J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, habló con periodistas en las últimas horas sobre la procedencia y el destino que tendrán los sobrevivientes al reciente ataque de un submarino en el mar Caribe por parte de las fuerzas militares estadounidenses.

Cuando se le preguntó por qué los sospechosos no fueron llevados a Estados Unidos para ser procesados, el vicepresidente Vance indicó que tales decisiones se toman “dependiendo de cuál sea el escenario”.

“Nuestro principal objetivo es hacer estallar estos barcos que llevan narcóticos, y estamos muy seguros de que cuando ataquemos a uno de estos, será un barco que traerá un veneno realmente terrible que mataría a decenas de miles de estadounidenses”, dijo Vance.

“Cuando estos barcos explotan, a veces, hay supervivientes, y creo que el secretario de Estado tomó una decisión en función de la situación, sobre si los vamos a enviar de vuelta a casa, si los vamos a procesar en Estados Unidos, si vamos a trabajar con aliados para llevarlos ante la justicia, pero estamos seguros de que estos tipos son narcotraficantes”, aseveró el vicepresidente.

“¿Qué pasa con ellos? Realmente no me importa, siempre y cuando no estén trayendo veneno a nuestro país”, respondió Vance a los medios el domingo 19 de octubre.

Vance explicó que en diferentes conflictos a nivel global, cuando hay sobrevivientes a ataques propiciados por Estados Unidos, depende de las “circunstancias sobre el terreno” las decisiones que se tomen frente a los combatientes, “a veces cooperamos con aliados, a veces los traemos de vuelta a EE. UU.”.

EEUU hundió otra embarcación cargada de droga por orden del presidente Trump.
EE. UU. ha atacado varias embarcaciones con droga en el Caribe. | Foto: Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Armada de República Dominicana (ARD),

Recientemente, Estados Unidos llevó a cabo otro ataque contra una embarcación presuntamente cargada de drogas en aguas internacionales, en el que murieron tres personas, según confirmó el domingo pasado el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

El ataque, perpetrado el viernes, tuvo como objetivo una embarcación afiliada a la guerrilla colombiana ELN, que “navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos”, dijo Hegseth en X.

Contexto: “Mantener el silencio”: exasesor de Donald Trump le da consejo a Gustavo Petro y comparte una alarmante predicción tras crisis diplomática

No especificó dónde se produjo el ataque, pero indicó que la embarcación operaba en una zona supervisada por el Comando Sur, que opera las operaciones militares estadounidenses en Latinoamérica.

Este es el último ataque estadounidense conocido desde que en agosto Washington desplegara buques de guerra en aguas internacionales del Caribe, con el argumento de frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Con el anuncio de este domingo incluido, se ha informado de siete ataques que han dejado al menos 30 presuntos narcos muertos.

En la embarcación había tres personas.
Varias embarcaciones han sido atacadas por EE.UU. | Foto: Captura de pantalla

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Denuncian presunta maquinaria electoral del gobernador de Nariño para impulsar a candidata del Pacto Histórico

2. Recusan al magistrado Jorge Enrique Ibáñez en la discusión de la pensional por “enemistad ideológica” con el Gobierno

3. Andy Rivera habría confirmado con un beso relación sentimental en pleno concierto; ella es la mujer que lo fechó

4. “Ténganlo en su conciencia”: las duras palabras de Vicky Hernández en el entierro de Gustavo Angarita

5. ¿Cuánto dejaría de recibir Colombia tras el retiro de la ayuda económica de Estados Unidos?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

narcotraficantesGustavo PetroEstados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.