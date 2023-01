Tacaño extremo: hombre le cobró a su novia la mitad del costo del anillo con que le propuso matrimonio

Doble sorpresa se llevó una mujer originaria de Taiwán luego de que su novio, el mismo con el que llevaba cuatro años de relación, le pidiera matrimonio. Hasta ahí todo normal.

Sin embargo, sin duda algo que llamó la atención de la mujer es que su novio, el que le propuso matrimonio, le pidió pagar la mitad del anillo de compromiso, según contó en el foro en línea Dcardy.

De acuerdo con la mujer, la propuesta se la realizaron en frente de varios amigos y fue en la casa donde su pareja le pidió cancelar la mitad del precio de la joya que había costado 4900 dólares (cerca de 23 millones de pesos), según información del medio South China Morning Post.

Según el medio citado anteriormente, cuando ella le cuestionó a su novio por la petición de pagar la mitad del anillo de compromiso, este le dijo que “el matrimonio era de dos personas y, por lo tanto, todo debía repartirse por igual”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la mujer comentó en el foro en línea Dcardy que la relación se había deteriorado, pues le parecía algo ilógico lo que le había pedido su novio.

Aún es incierto si finalmente la pareja se casará. - Foto: getty images

A propósito del caso anterior, una mujer en Estados Unidos es considerada la hermana del año en redes sociales, esto luego de que ayudara a su “despechado” hermano bombero a vender el anillo de compromiso que usaba su exnovia antes de que se acabara la relación.

Melissa Settles se hizo viral en redes sociales a finales de diciembre por idear una forma peculiar de vender el costoso anillo por medio de la herramienta de ventas de Facebook.

“La pérdida de mi HERMANO BOMBERO SÚPER LINDO, SÚPER DULCE E INCREÍBLE puede ser una GRAN GANANCIA PARA USTED!!”, escribió Settles en la descripción del producto.

La idea de Melissa era ayudar a su hermano menor, Patrick, de 27 años, a deshacerse cuanto antes del anillo de compromiso devuelto por su prometida. Al comienzo, a nadie parecía interesarle el anillo, pero luego cambió el enfoque, por lo que decidió acompañar fotos del anillo con unas imágenes de su hermano y amigos con cuerpos musculosos.

En la publicación de Facebook Marketplace se adjuntan fotografías del lujoso anillo junto con las características técnicas del mismo.

La idea de Melissa es ayudar a su hermano menor Patrick de 27 años a deshacerse cuanto antes del anillo de compromiso devuelto por su prometida. - Foto: Getty Images

“Brillante Forever One 2.7 CT Moissanite by Charles and Colvard 4 puntas clásico anillo de compromiso de montura de catedral (tamaño 5) con 14 paveses de diamantes redondos naturales (0.5 CT TW) en cascada a la mitad de la banda”, dice la publicación.

El anillo fue comprado en 2.595 dólares (12 millones 500.000 pesos colombianos) y está siendo vendido en 1.800 dólares (8 millones 700.000 pesos al cambio actual).

A pesar de que aún no se ha vendido, sí se han incrementado las muestras de interés por parte de algunos clientes, mientras que algunas mujeres buscan averiguar por su hermano soltero.

El hermano quedó soltero y con bastantes interesadas en él. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Hubo algunas personas que querían más información sobre el anillo; sin embargo, mis respuestas favoritas son las respuestas hilarantes, adorables y tan provocativas que he recibido de las solteras locales (...) La mayoría dicen que están más interesados en el bombero que en el anillo”, le dijo Melissa Settles a Jam Press.