El lunes, 6 de octubre, la creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos, Yina Calderón, sorprendió a sus seguidores al mostrarse desconsolada por medio de una transmisión en vivo en la que, en medio de lágrimas, afirmó que su novio se había quitado la vida.

“Se mató mi novio, el amor de mi vida, el que yo nunca mostraba. Se mató. Se llamaba David Montes, búsquenlo en el TikTok, se mató”, mencionó.

La exparticipante de 'La casa de los famosos' afirmó que su novio se quitó la vida. | Foto: Captura TikTok Yina Calderón - Instagram @yinacalderontv / Montaje: Semana

Dejó saber que para el momento en el que hombre tomó la decisión, ella se encontraba disfrutando del concierto de Luis Alfonso, y fue horas después de llegar a su casa que se enteró de la triste noticia.

“Yo estaba en el concierto de Luis Alfonso y estábamos peleando porque él siempre tuvo novia y a mí no me gustan los hombres con novia porque yo no quería causarle daño a su novia. Me llama la novia a decirme que se mató, que se colgó”, dijo frente a su público.

No obstante, muchos no creyeron esta historia y rápidamente la cuestionaron por medio de la sección de los comentarios, en los que llegaron a acusarla de inventar la historia para llamar la atención en internet y desviar toda la polémica que generó su participación en el stream de Westcol.

Es por esto que, a través de sus recientes historias, Yina Calderón reaccionó a lo ocurrido y explicó la verdad sobre su relación con el fallecido hombre, dejando en claro que, en realidad, era su amigo y no su pareja, como afirmó en un primer momento.

“Nenes, realmente por acá no estoy como tan bien. Ayer les conté que un gran amigo mío, que yo le digo mi novio, peladito, un gran ser humano, se murió, se quitó la vida”.

En medio de una profunda tristeza le contó a sus seguidores que el hombre habría intentado verse con ella. Sin embargo, debido al compromiso que ya tenía para asistir al concierto del cantante de música popular, tomó la decisión de postergar su encuentro.

“Lo peor es que el sábado me había escrito para que fuera al bar y yo estaba de concierto y no fui. Me iba entre semanas a acompañarlo allá”, manifestó.

Finalmente, se solidarizó con la familia del fallecido y reveló que continúa bastante afectada por la situación.