🔴 Temblor en México hoy, 14 de noviembre, en vivo: así fue la magnitud y el epicentro

Las autoridades de ese pa铆s han estado alerta y monitoreando la actividad s铆smica, que hasta la fecha no ha cobrado vidas humanas ni dejado afectaciones a la infraestructura de las diferentes regiones donde se han presentado los movimientos tel煤ricos.

驴C贸mo se registran los terremotos?

Los terremotos se registran mediante instrumentos llamados sism贸grafos. El registro que realizan se llama sismograma. El sism贸grafo tiene una base que se fija firmemente en el suelo y un peso pesado que cuelga libremente. Cuando un terremoto hace temblar el suelo, la base del sism贸grafo tambi茅n se sacude, pero el peso que cuelga no. En cambio, el resorte o cuerda del que cuelga absorbe todo el movimiento. Lo que se registra es la diferencia de posici贸n entre la parte temblorosa del sism贸grafo y la parte inm贸vil.

驴Pueden los cient铆ficos predecir los terremotos?

No, y es poco probable que alguna vez puedan predecirlos. Los cient铆ficos han probado muchas formas diferentes de predecir terremotos, pero ninguna ha tenido 茅xito. En cualquier falla en particular, los cient铆ficos saben que habr谩 otro terremoto en el futuro, pero no tienen forma de saber cu谩ndo suceder谩.