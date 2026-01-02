Mundo

Fuerte temblor de magnitud 6,5 sacude a México: helicópteros de la policía recorren la capital

Hay reportes de corte de energía en varias colonias al norte de la capital.

Redacción Mundo
2 de enero de 2026, 2:19 p. m.
Sismo en México
Sismo en México Foto: Servicio Sismológico Nacional de México

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo con datos preliminares, generados de manera automática, durante la mañana de este 2 de enero de 2026.

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6,5 y se localizó en la región epicentral situada 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, en el estado de Guerrero. De acuerdo con el reporte inicial, el evento ocurrió a las 07:58:15 horas, tiempo del Centro de México.

Las coordenadas geográficas registradas fueron latitud 16.70° y longitud -99.49°, con una profundidad estimada de 10 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo superficial. Este tipo de eventos suele percibirse con mayor intensidad en zonas cercanas al epicentro.

El SSN indicó que la información es preliminar y podría actualizarse conforme se analicen más datos.

El movimiento telúrico fue percibido en varios puntos de la capital y obligó a la suspensión de la habitual rueda de prensa matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Reportan más de 20 temblores en Colombia este jueves, 1 de enero: epicentro y magnitud de los sismos

La mandataria aseguró que, de manera preliminar, no se tienen reportes de daños graves ni en Ciudad de México ni en Guerrero.

Aeronaves de la policía de la capital ya realizan sobrevuelos en la zona centro de la Ciudad de México, mientras se registran interrupciones en el suministro eléctrico en distintas colonias del norte de la capital.

El Servicio Sismológico Nacional de México ha indicado en un mensaje publicado en su cuenta de X, que el epicentro se ubicó 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, en el estado de Guerrero, con el hipocentro situado a unos diez kilómetros de profundidad.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer que, como consecuencia del movimiento telúrico, se activaron los procedimientos establecidos para inspeccionar eventuales daños en la infraestructura eléctrica.

Asimismo, a través de redes sociales se han difundido reportes de interrupciones del suministro eléctrico en municipios como Nezahualcóyotl y Ecatepec, en el Estado de México.

De igual forma, en la Ciudad de México se ha detectado ausencia de energía en diversas colonias pertenecientes a las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Xochimilco y Benito Juárez.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital informó que, hasta ahora, las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las distintas alcaldías no han registrado daños ni incidentes.

Asimismo, la alerta telefónica se activó en otras entidades del país, entre ellas Jalisco y Tabasco. El movimiento telúrico tuvo mayor intensidad en Michoacán y en diversas regiones de Guerrero, estado donde se localizó el epicentro, según el diario El Universal de México.

Sismo en México

Fuerte temblor de magnitud 6,5 sacude a México: helicópteros de la policía recorren la capital

