Tensión entre Perú y México: Grupo de congresistas peruano piden que AMLO sea declarado persona non grata

México y Perú viven un momento tenso en medio de sus relaciones diplomáticas bilaterales por cuenta de la posición que desde hace algunos meses ha adoptado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionando el ascenso de la ahora presidente Dina Boluarte, tras las decisiones del legislativo local de destituir al expresidente Pedro Castillo, quien además terminó tras las rejas.

El diferendo ha estado marcado por una serie de pronunciamientos provocadores de AMLO quien ha señalado que el gobierno de Dina Boluarte es ilegítimo, y que por ende no accederá a entregarle la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, advirtiendo que hacerlo sería reconocer la legitimidad de un gobierno al que también se oponen otros presidentes de los países miembro, como el caso de Gustavo Petro, mandatario Colombiano.

Si bien los ataques de AMLO se han centrado en la presidente Boluarte, a quien ‘saca en cara’ incluso los episodios violentos que han derivado de las protestas que piden elecciones anticipadas y la libertad de Pedro Castillo, el tema de los malos tratos de López a Perú, se elevó también al Congreso de ese país, donde ahora los legisladores estudian declararlo como una persona ‘non grata’.

La propuesta de declarar a López Obrador como persona indeseada en el territorio peruano, ha surgido desde la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano, donde, este lunes, se votó y aprobó una iniciativa que rechaza las agresivas declaraciones del presidente mexicano, advirtiendo a su vez que sus palabras en contra de Boluarte, se consideran por parte de ese país como un escenario de intromisión en los asuntos internos de su país.

Gustavo Petro es otro de los presidentes de la región que se ha pronunciado públicamente para advertir que la detención de Castillo es injustificada, y ha criticado la llegada al poder de Dina Boluarte. - Foto: Agencia AFP

Según explicó a través de las redes sociales el Congreso de Perú, la votación adelantada al interior de la Comisión de Relaciones Exteriores, contó con once votos a favor de la moción para rechazar as declaraciones de AMLO, en una decisión que también incluyó un llamado al pleno del Legislativo para que el presidente mexicano fuere declarado como persona non grata en su territorio.

#CongresoInforma l Con 11 votos a favor, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó la moción que rechaza las declaraciones del presidente de México, Andrés López Obrador, y lo declara persona non grata. pic.twitter.com/ESgK6GV7xx — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) May 22, 2023

Sobre dicha votación, también trascendió que la moción contó con un voto negativo, mientras que otros tres legisladores se abstuvieron de participar en la votación.

López Obrador se ha referido a Boluarte como 'usurpadora', criticando el manejo que ella le ha dado a la ola de protestas que se suscitaron tras la destitución de Castillo. - Foto: GETTY IMAGES

En medio de los anuncios de la declaratoria en contra de López, a través de sus redes sociales, la congresista peruana que preside la comisión de Relaciones Exteriores, Maria Carmen Alva, sentenció que “¡El Perú se respeta y no nos cansaremos de defender nuestra democracia!”, aclarando que las motivaciones para la declaratoria estuvieron motivadas en “sus constantes ataques e injerencias al actual gobierno peruano”.

Desde la Comisión de Relaciones Exteriores aprobamos declarar persona non grata en Perú a Andrés Manuel López Obrador, pdte. de México, por sus constantes ataques e injerencias al actual gobierno peruano. ¡El Perú se respeta y no nos cansaremos de defender nuestra democracia! 🇵🇪 pic.twitter.com/HJvElPDVIH — Maricarmen Alva (@MaricarmenAlvaP) May 22, 2023

la decisión del Congreso de Perú también se tomó en medio de una controversia avivada por el mismo AMLO, quien en medio de sus acostumbradas ruedas de prensa matutinas desde el Palacio de Gobierno afirmó que para él sería un orgullo ser descarado como persona non grata en Perú, situación que también se puso de manifiesto en medio del debate de la moción en la referida Comisión de Relaciones Exteriores.

Frente a la reticencia de López por entregar formamente a Perú la presidencia protempore de la Alianza Pacífico, los legisladores peruano han acusado a AMLO de estar incumpliendo una serie de “obligaciones jurídicas del acuerdo marco” que le dicta el mismo tratado marco de la Alianza del Pacífico.

Dentro de los ataques más somados de AMLO en contra de la presidente Boluarte de Perú, se encuentran unas palabras emitidas la semana anterior, donde el presidente mexicano calificó a su homóloga peruana como una “usurpadora”.

Dina Boluarte asumió el poder en Perú el pasado 7 de diciembre de 2022, en medio de una polémica por la aprobación de la moción e censura y captura de Pedro Castillo Terrones. - Foto: AFP

En medio de las tensiones entre Perú y México, el pasado mes de abril, el Gobierno de Perú también tomó acciones diplomáticas al llamar a consultas al entonces embajador en México, lo que redujo la presencia diplomática en ese país, y la restringe a labores de la agenda comercial.

Esto fue lo que afirmó este lunes el presidente de México.