Reaparece Keiko Fujimori y arremete contra Petro y AMLO en defensa de Dina Boluarte

La excandidata presidencial peruana se refirió a los recientes ataques del presidente de México y las razones que este aduce para no entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a la mandataria inca.

Si bien actualmente la tres veces candidata presidencial peruana, Keiko Fujimori, se encuentra apartada de la escena pública, en tanto se encuentra en recuperación de una cirugía con la que le extirparon un tumor en la garganta, esta semana decidió reaparecer a través de las redes sociales para pronunciarse frente a una polémica internacional que involucra a la presidenta de su país; Dina Boluarte.

La polémica, en mención, se refiere a la lucha que viene adelantando la presiente peruana para que le sea entregada la presidencia pro tempore de la llamada Alianza del Pacífico; un organismo del que forman parte además países como Colombia, Chile y México, y cuya dirección debería corresponder, según los acuerdos a Perú; no obstante, aún no ha sido traspasado por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO.

Keiko salió al paso ante las acusaciones de AMLO sobre Dina Boluarte. - Foto: REUTERS

Sobre el particular, AMLO ha advertido que no está de acuerdo con traspasar la presidencia a Perú, en tanto esto sería legitimar el poder de Boluarte, quien ascendió al poder el pasado 7 de diciembre, luego de que el Congreso de ese país decidiera destituir al entonces presidente, Pedro Castillo Terrones, quien además fue encarcelado, en medio de lo que el líder mexicano ha estimado un golpe de Estado.

Si bien Boluarte ascendió a la presidencia en virtud de lo que dicta la Constitución de su país, al ser la vicepresidenta del Gobierno de Castillo, países como México siguen señalándola de ser una ‘usurpadora’; palabra que incluso empleó públicamente López Obrador el pasado lunes en medio de una conferencia de prensa.

Precisamente, el pronunciamiento de Keiko Fujimori, emitido a través de sus redes sociales, ataca las palabras ‘despectivas’ empleadas por el líder mexicano, afirmando que “ver al presidente de México llamar “usurpadora” a la presidenta Boluarte es algo que como mujer peruana rechazo tajantemente”.

En ese sentido, dirigiéndose a AMLO, Keiko Fujimori advirtió que “aquí el único usurpador es usted señor López Obrador”, sustentando su afirmación en que es este, con su decisión de no entregar la presidencia pro tempore del organismo multilateral quien “se está apropiando de la Alianza del Pacífico y robándole ese derecho al Perú”.

Aunque Keiko es perteneciente a un espectro político diferente, e incluso contrario al de Dina Boluarte, la líder del partido Voluntad Popular se manifestó a favor de la presidenta de su país, afirmando que “si tengo que decidir entre apoyar a López Obrador y Petro o a Dina Boluarte, respaldo decididamente a quien ha llegado a la presidencia en forma legal y constitucional”; esto, rechazando los calificativos de los presidentes de México y Colombia que no han reconocido la legitimidad del cargo que ocupa la presidente de Perú.

En su pronunciamiento, AMLO señaló que una posición similar a la de él frente a Boluarte, es compartida por Boric y Petro; presidentes de los otros dos países miembro de la Alianza del Pacífico. - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Para Keiko, independientemente del rol o espectro político que se juegue internamente en su país, la defensa de los derechos internacionales de su país, y de la institucionalidad “es el rol que nos toca a todos como peruanos”.

Por otro lado, el presidente de Colombia sigue inmiscuyéndose en nuestro país, hablando de un golpe de Estado. Golpe es el que trató de dar su camarada Pedro Castillo que, como vemos, coincide demasiado con el temperamento subversivo de @petrogustavo. (2/4) — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) May 16, 2023

Para Keiko, los pronunciamientos de algunos de los líderes regionales, incluido AMLO, son calificaos como “inaceptables intromisiones”, apuntando que ojalá la presidenta de su país pueda hacer frente a ellas.

En ese sentido, y manifestando el rechazo por la injerencia de presidentes extranjeros en los asuntos internos de su país, la excandidata presidencial afirmó que, ante las barreras que actualmente impiden a Boluarte salir del país, “nos toca a las fuerzas democráticas anteponer los intereses del país y facilitar los mecanismos para que pueda hacerlo a la brevedad posible”.

En cuanto a las opiniones entregadas a su turno por el presidente colombiano, Gustavo Petro Urrego, quien tampoco reconoce la legitimidad del gobierno de Boluarte, Fujimori, quien en el pasado había pedido al mandatario “no entrometer sus narices rojas”, sentenció que este “sigue inmiscuyéndose en nuestro país, hablando de un golpe de Estado. Golpe”.

En ese sentido, Keiko se dirigió a Petro para acusar que “golpe de estado es el que trató de dar su camarada Pedro Castillo que, como vemos, coincide demasiado con el temperamento subversivo de Gustavo Petro”, recordando con ello el pasado armado del ahora mandatario de los colombianos.

Sobre la no entrega de la presidencia pro tempore de la Alianza Pacífico a Perú, López Obrador ha aducido que no es solo una posición particular suya, acusando que esta es compartida a su vez por sus homólogos Boric y Petro de Chile y Colombia correspondientemente.

En su intervención, el lunes pasado, López explicó que no está aferrado al cargo de presidente de la Alianza del Pacífico, y manifestó que está presto a entregarla a los gobiernos de Colombia o Chile, ante la ‘falta de legitimidad’, según él, del gobierno Boluarte.

Espero que la pdta. Boluarte pueda salir al extranjero para poner las cosas en su sitio frente a estas inaceptables intromisiones. Nos toca a las fuerzas democráticas anteponer los intereses del país y facilitar los mecanismos para que pueda hacerlo a la brevedad posible. (4/4) — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) May 16, 2023

López acusa que es una actitud que también tomarían Boric o Petro si les llegara a tocar, siendo estos también opositores del trato que se le dio a Castillo en Perú.

Sobre Boluarte, además de llamarla usurpadora, López también la ha calificado de no haber gestionado correctamente la crisis social que se desató tras la destitución de Castillo.

Ante las palabras de Keiko, que defiende la legitimidad de Boluarte en el poder de Perú, internautas le han recordado que fue ella quien se quejó después de las votaciones, acusando un presunto fraude en favor del fórmula de Castillo y Boluarte. Foto: AP / Martín Mejía. - Foto: AP

El descontento de AMLO frente a Boluarte también está dado por el rompimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales, tras la expulsión de la embajadora de México en Lima.