Tiktoker fue operada luego de atascarse con un vibrador

En redes sociales se hizo viral la historia de una joven tiktoker que debió ser intervenida quirúrgicamente para retirar un vibrador que se había atascado en su cuerpo.

La creadora de contenido, quien aparece en la plataforma TikTok como @sophzaloafs, publicó la radiografía en la que se ve el juguete íntimo dentro de su cuerpo. “Tengo un vibrador atascado (...)”, escribió la joven. Al parecer, lo que comenzó como una noche de placer se convirtió en una pesadilla, pues tuvo que dormir con el objeto en su interior mientras aún vibraba.

Citada por el medio TMZ, la mujer relató que el vibrador medía unas tres pulgadas y quedó atascado en sus partes íntimas. Pese a que trató de sacarlo con sus manos, le fue imposible y tuvo que buscar ayuda médica.

Los médicos intentaron retirar el juguete íntimo, sin embargo, la única opción resultó ser una intervención quirúrgica. Luego de la operación, la mujer despertó con el vibrador dentro de una bolsa plástica y dijo haber aprendido una valiosa lección sobre el uso responsable de los juguetes sexuales.

Aunque el caso suena sorprendente, la realidad es que no se trata de un hecho extraño. Según indica la revista She Knows, las cifras apuntan a que entre 2000 y 2019 se trataron alrededor de 18.547 lesiones relacionadas con vibradores y 6.468 con consoladores en los departamentos de emergencia de Estados Unidos.

Beneficios de la masturbación femenina

Aún en pleno siglo XXI, la masturbación femenina sigue rodeada de tabúes y mitos, y muchas mujeres por sus creencias no se masturban; sin embargo, esta práctica de autoplacer no solamente permite conocer a detalle nuestro cuerpo, sino que también otorga beneficios para la salud que ayudan a tener una mejor calidad de vida.

La masturbación consiste en la estimulación física de los genitales o partes erógenas del cuerpo, en que no necesariamente se llega al orgasmo. Durante el pasar de los años, las mujeres han descubierto diversas formas de excitarse y llegar a tener múltiples organismos sin la necesidad de tener un encuentro íntimo que implique la penetración.

El autoplacer es una de las mejores opciones para conocer el cuerpo, lo que le gusta y lo que no, pero también descubrir cuánto tiempo tarda en tener un orgasmo, qué pensamientos o acciones la pueden excitar, y cuántas veces, en qué lugar y en qué momento quiere darse un poco de autoplacer.

La doctora Laura Streicher, profesora de ginecología y obstetricia en la Universidad de Northwestern, explicó para el portal estadounidense Huffington Post algunos de estos beneficios que otorga la masturbación femenina: