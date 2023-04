Tiroteo en Detroit deja cuatro heridos, incluidos tres niños de 14 años

Este jueves 13 de abril, en horas de la noche, un tiroteo en Detroit dejó cuatro víctimas heridas, incluidos tres niños de 14 años, según afirma la policía.

El Departamento de Policía de Detroit dijo que fue una “disputa por una entrega de domicilio” en una casa en la cuadra 13.500 de Penrod la cual estalló en violencia con al menos 30 disparos poco antes de las 9 p. m. Una de las víctimas, de tan solo 14 años de edad, recibió un disparo en la cara y permanece en estado crítico, informó la policía de Detroit.

“Esto parece un tiroteo, fue una especie de disputa por una entrega”, dijo el jefe de policía de Detroit, James White. La cuarta víctima tiene unos 20 años y la policía dijo que tiene un sospechoso bajo custodia.

Las otras dos víctimas tenían lesiones “que no amenazan la vida”, dijo White.

“Este nivel de violencia es inaceptable, no es algo que vamos a tolerar. Tenemos buenos oficiales y no estamos bromeando”, dijo White. “Son 30 disparos los que están involucrados y tenemos oficiales tocando puertas para asegurarnos de que no haya más personas que hayan sido afectadas debido a esta discusión”.

El jefe de policía también dijo que 11 personas fueron sacadas de la casa. Sus edades oscilaban entre los 7 y los 20 años.

“Vamos a averiguar dónde estaban los adultos”, agregó White, y señaló que muchos de los niños no vivían en el área.

Según los informes oficiales, se recuperaron al menos cuatro armas. Además, una víctima fue encontrada en un lugar diferente y contactó a la policía.

El jefe de policía conjeturó que la violencia era: “demasiadas armas y demasiada gente dejándolas en las manos equivocadas”. La investigación sigue en curso.

Un hombre de Florida le disparó a su novia, quemó el cadáver y esparció los restos en una enorme propiedad en Palm Bay

En otros hechos, un hombre de Florida está acusado de matar a tiros a su novia después de una discusión y dejarla morir en el bosque, solo para regresar días después, quemar su cadáver y esparcir sus restos por una enorme propiedad sin desarrollar en Palm Bay.

La Oficina del Sheriff del condado de Brevard dijo que los investigadores observaron directamente al sospechoso, Daniel Stearns, de 32 años, que intentaba enterrar algunos de los restos.

“El sospechoso regresó a la escena del crimen y luego quemó el cuerpo de la víctima en un esfuerzo por destruir cualquier evidencia que lo conectara con el asesinato”, dijo la oficina del alguacil en un comunicado.

“Después de quemar el cuerpo, el perpetrador tomó los restos carbonizados de la víctima y los dispersó en varios lugares, incluso enterrándolos en múltiples áreas del Complejo”.

Los investigadores observaron directamente al sospechoso, Daniel Stearns, de 32 años, que intentaba enterrar algunos de los restos - Foto: Getty Images / nixki

Nancy Howery, de 44 años, había sido reportada como desaparecida de Indian Harbor Beach por su exmarido y sus dos hijos el 18 de febrero, según las autoridades. No había podido recoger a los niños de la escuela tres días antes.

La policía encontró su automóvil abandonado cerca de un sitio conocido como ‘Compound’ el 19 de febrero.

Según las autoridades de Palm Bay, dicho terreno es una parcela de 12.2 millas cuadradas de espacio sin desarrollar de propiedad privada que los intrusos suelen utilizar indebidamente para actividades recreativas.

“Este caso dio un giro triste a esta historia de persona desaparecida que concluyó en homicidio”, les dijo el alguacil del condado de Brevard, Wayne Ivey, a los periodistas en una conferencia de prensa después del arresto de Stearns.

Los investigadores lo colocaron bajo vigilancia las 24 horas y lo siguieron a una de las cinco escenas del crimen diferentes donde se arrojaron partes de los restos de Howery - Foto: Getty Images / South_agency

Howery y Stearns se conocieron en las redes sociales, dijo Ivey, y una amiga que la vio por última vez el 15 de febrero dijo que se suponía que se reuniría con ella después de su encuentro.

Pero cuando la policía lo entrevistó, según Ivey, supuestamente hizo declaraciones obviamente engañosas.

Como resultado, los investigadores lo colocaron bajo vigilancia las 24 horas y lo siguieron a una de las cinco escenas del crimen diferentes donde se arrojaron partes de los restos de Howery, dijo Ivey. “Pudieron, mientras lo vigilaban, determinar que estaba enterrando el cuerpo”, añadieron.

Según los informes oficiales, los restos de Howery habían sido quemados en un esfuerzo por destruir la evidencia.

Hasta el momento, Stearns está detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Brevard por cargos de asesinato en segundo grado con un arma de fuego, mutilación de un cadáver y manipulación de pruebas. Se espera su sentencia final en los próximos días.