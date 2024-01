Tras hallazgo de un cuerpo, padres de colombiano desaparecido en Canadá piden celeridad en pruebas de ADN: “El consulado nos dejó solos”

Aunque la madre y el padre de David no han podido viajar a ese país para sumarse a las labores de búsqueda y ponerse en contacto directo con las autoridades federales, la fundación Please Bring Me Home, que ayuda a rastrear personas desaparecidas en Canadá, ha tomado las banderas y ha colaborado “incansablemente” con estos padres de familia que no saben qué más hacer.

Demora con pruebas de ADN para identificar el cuerpo

Según el padre de Óscar David, las autoridades de Canadá no han podido determinar la identidad del cuerpo encontrado, pese a que la distancia no ha sido un impedimento para hacer llegar las pruebas de ADN que ayuden a corroborar si se trata de su hijo.

“Ellos, inicialmente, dijeron que eso se demoraba tres meses, después hablamos con otro forense y él nos estaba, entre comillas, colaborando, y nos dijo que iban a tratar de adelantar lo más que pudieran la prueba, y resulta que la semana pasada, cuando ya enviaron mi prueba de ADN, desde aquí en Florida, el forense pidió una licencia de un año, y entonces ahora, otra vez, volvemos a arrancar con otro forense y él lo único que nos dice es que dejemos trabajar al laboratorio, pero no dicen nada, no dice cuánto tiempo”, indicó Gustavo.

“Yo hablé con el detective que me hizo la prueba acá en Miami y me dijo que, cuando hay celeridad, la prueba puede demorar máximo dos días. Desde el 2 de enero ofrecí que enviaba mi prueba, hemos enviado todo lo que han pedido. (...) Si vieron desde el primer día que la foto de la cicatriz, del arete que utilizaba, que todo eso no servía, debieron habernos dicho. Ocho días después, dicen, no, necesitamos la prueba de ADN. Después mando la prueba de mi hermano y, ocho días después, dicen, necesitamos la prueba suya, hemos perdido 20 días y no hemos avanzado en nada”, agregó el padre de Óscar David.