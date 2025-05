Trump dice que sería “estúpido” rechazar la oferta de recibir este lujoso avión gratis

El presidente Donald Trump bromeó este lunes al asegurar que sería “estúpido” no recibir el avión Boeing 747 que le pretende regalar Catar para reemplazar su Air Force One, destinado para sus viajes presidenciales. La oferta tuvo lugar un día antes de que Trump inicie su viaje por los tres países más ricos de Medio Oriente: visitará Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar.

“ Quiero decir, podría ser un estúpido y decir: ‘No, no queremos un avión gratis y carísimo’ ”, dijo el republicano ante los periodistas. “Me pareció un gran gesto”, aseguró. También detalló que los aviones Air Force One son viejos y su mantenimiento es demasiado costoso, y aseveró que el plan de reemplazarlos por Boeing ya estaban retrasados.

Trump notificó ante la prensa que la administración de Catar había ofrecido uno de sus lujosos aviones, valorado por casi 400 millones de dólares y con capacidad para 70 personas, tendrá una suite presidencial, un salón de reuniones, gimnasio, un sistema completo de seguridad y hasta un quirófano, de acuerdo con detalles de The New York Times .

Además, prometió que este avión quedará exhibido en la biblioteca presidencial una vez termine su cargo, en el 2029, y que no lo usará en cuanto se acabe su periodo com presidente de los Estados Unidos. De igual manera, la entrega de la aeronave no está prevista para dentro de los próximos días, por lo que no será una iniciativa que se concrete mientras Trump está de gira por Medio Oriente.