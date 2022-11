“Tuve miedo, intriga”, periodista colombiana tuvo que usar Hiyab para entrevistar a líder del Islam en Qatar

Por estos días los ojos del mundo se encuentran puestos en Qatar, país organizador de La Copa del Mundo en este 2022. Este país ha dado mucho de que hablar respecto a sus costumbres culturales y religiosas muy poco comprendidas por occidente.

Situación que se ha evidenciado tras el arribo de miles de turistas desde diferentes partes del mundo para disfrutar de la fiesta mundialista. El contexto deportivo ha servido para conocer más allá sobre la cultura musulmana, sus costumbres y conflictos externos con otras zonas del mundo en las que se piensa diferente.

La periodista colombiana María Camila Díaz le contó a SEMANA que se encuentra en Qatar, donde tuvo la oportunidad de realizar una entrevista con Ali Al-Marri, un respetado ‘shaikh’ exmilitar y experto en estudios islámicos a quien le preguntó sobre el Islam y el delito de la homosexualidad.

Paran poder realizar la entrevista, María Camila tuvo que usar un hiyab (velo que cubre cabeza y pecho) y la abaya (encargada de cubrir el cuerpo de la mujer hasta los pies), para poder conversar en términos respetuosos con Ali Al-Marri para “la W”.

“Cuando llegué me dijeron que tenía que ponerme el Hiyab y la Abaya para hablar con el shaikh, les dije que no tenía así que me lo consiguieron en 10 minutos. Me dijeron que debía ponérmelo antes de subir”, le contó María Camila Díaz a SEMANA.

Hoy para hablar con un shaikh árabe, ex militar y experto estudios islámicos tuve que ponerme un hiyab y una abaia (túnica). Le pregunté sobre el Islam y el por qué es delito ser homosexual … esto fue lo que me dijo: https://t.co/xowYBLosQW @WRadioColombia pic.twitter.com/qqBRz1PJ5e — María Camila Díaz Roa (@ma_camiladiaz) November 23, 2022

A pesar de contar con la vestimenta adecuada para realizar la entrevista, la comunicadora se encontraba en un ambiente tenso, debido a que el lugar se ubicaba justo al lado de un sitio sagrado donde no es permitido la presencia de mujeres.

“De hecho no podían entrar mujeres ahí, Yo pude entrar porque ya había coordinado con mi contacto. Pero de hecho mi contacto me dijo que qué preguntas iba a hacer”, señaló la periodista de la W.

Ante tal cuestionamiento, María Camila respondió en términos generales, pero en su mente tenía preguntas fuertes para los musulmanes como el tema de la homosexualidad y el matrimonio.

“El señor Ali Al-Marri fue muy amable conmigo, sin embargo, cuando le hice las preguntas incómodas yo lo vi molesto… empezó a hablar un poco más duro”, señaló Díaz.

La periodista colombiana realizó interrogantes sobre, si en el Islam todos son iguales ante los ojos Dios, ¿Por qué no se acepta que los hombres se quieran entre sí? ¿Por qué los hombres pueden tener varias esposas y las mujeres no?

Ali Al-Marri respondió que en cuanto al homosexualismo es algo que está prohibido debido a que “ni siquiera los animales tienen dicho comportamiento”. Además, en términos del matrimonio, el ‘shaikh’ defendió que un hombre pueda tener varias esposas, argumentando que se debe demostrar las condiciones económicas para tenerlas dignamente.

Luego de los momentos de tensión, María Camila dio por terminada la entrevista y salió del lugar acordado con algo de nerviosismo en su interior.

“Me fui un poco nerviosa, era un barrio musulmán, acá hay muchas zonas muy tranquilas sobre todo para turistas, Pero donde me encontraba en específico era muy musulmana”, señaló.