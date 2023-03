Ucrania se defiende después de recibir ataques de Rusia con drones; ¿hay complicidad de Irán?

De acuerdo con las autoridades de la capital ucraniana, no hubo víctimas durante el ataque.

La defensa antiaérea ucraniana derribó una docena de drones rusos en el cielo de Kiev, declaró el jefe de la administración militar de la capital, Sergi Popko.

“En total, 12 drones enemigos fueron detectados y destruidos por las fuerzas de defensa en el espacio aéreo de Kiev”, afirmó.

Igualmente, señaló que durante el ataque “no hubo víctimas” y precisó que “un edificio no residencial se incendió debido a la caída de los restos de un avión no tripulado”.

Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitalii Klychko, informó a través de su cuenta de Telegram de varias “explosiones” en la capital, una de las cuales provocó un incendio en un espacio comercial que fue extinguido sin que se haya producido víctimas.

Por su parte, las Fuerzas Armadas ucranianas afirmaron a través de su cuenta en Facebook que Rusia lanzó 15 drones de fabricación iraní contra el país en la noche del lunes, y que 14 de ellos fueron destruidos.

“Por la noche, el enemigo desplegó 15 drones Shahed-136 para llevar a cabo ataques aéreos. 14 de ellos fueron destruidos por nuestros militares. La amenaza de nuevos ataques aéreos y con misiles sigue siendo alta en toda Ucrania”, declaró el Estado Mayor.

Los drones fueron clave en una serie de ataques que Rusia lanzó contra las infraestructuras ucranianas durante los meses de invierno, interrumpiendo el suministro de calefacción, agua y electricidad a gran parte de la población.

La preocupación es que aunque sean destruidos antes de llegar a su objetivo, los drones pueden explotar al caer tras ser interceptados.

Otros ataques

Las autoridades ucranianas denunciaron también el lanzamiento de tres drones que iban dirigidos a la provincia de Dnipropetrovsk, en el centro del país, dos de los cuales fueron destruidos por las defensas aéreas, mientras que el tercero impactó en las instalaciones de una empresa privada, provocando un incendio que no causó víctimas.

Estos ataques son realizados con drones Shahed de fabricación iraní desde octubre a infraestructuras ucranianas, especialmente a la red eléctrica, desde el pasado mes de octubre, pero son interceptados en su gran mayoría gracias, en parte, a la donación de sistemas de defensa aérea por parte de sus aliados.

Sin embargo, algunos analistas han advertido que Rusia podría estar utilizando también estos aparatos no tripulados de costo relativamente bajo para obligar a Ucrania a gastar armamento mucho más caro para derribarlos.

Tras el bombardeo ruso a infraestructuras críticas, un 40 % de Kiev quedó sin servicio de calefacción y la planta nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, la mayor de Europa, quedó completamente aislada de la red eléctrica

El gobierno de Ucrania declaró que la defensa antiaérea derribó casi tres docenas de misiles lanzados por Rusia contra objetivos en todo el país.

Zelenski supervisa la “capacidad de combate” durante una visita a Sumi

Ente tanto, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, viajó este martes a la región de Sumi, en el este del país, para supervisar la “capacidad de combate” de las Fuerzas Armadas en el marco de la invasión de Rusia y mantener una reunión en materia de seguridad.

Inspeccionó las labores de las unidades del Servicio Estatal de Fronteras, que actúa en la zona fronteriza con Rusia, y supervisó el trabajo de estos efectivos en los puestos de control, indicó la Presidencia en un comunicado.

Aprovechó la visita para destacar la “efectividad de las acciones” de las fuerzas fronterizas, que señalaron estar “aprovechando todas las oportunidades a su alcance para hacer frente al enemigo”.

Además, el mandatario mantuvo un encuentro con los principales altos cargos del Ejército y las fuerzas de seguridad en la región para abordar la situación en materia de seguridad, que se mantiene por el momento “estable y controlada”.

Por su parte, el jefe del Servicio Estatal de Fronteras, Sergei Deineko, aseguró que se han puesto en marcha medidas para fortalecer el control y la protección de la frontera.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, viajó este martes a la región de Sumi, en el este del país, para supervisar la “capacidad de combate” de las Fuerzas Armadas en el marco de la invasión de Rusia y mantener una reunión en materia de seguridad. (Ukrainian Presidential Press Office via AP) - Foto: AP

Condecoración a los “Héroes” de Ojtirka

Durante su presencia en la zona, el mandatario ucraniano condecoró a varios militares por su labor en el marco de la invasión, especialmente por su “heroica defensa de la ciudad de Ojtirka tras el inicio de la invasión”.

“Honramos el verdadero coraje cosaco y la indomabilidad de nuestro pueblo, nuestros héroes, de todos los hombres y mujeres ucranianos”, dijo.

Agregó que se reconoció la labor de “aquellos que han luchado aquí por nuestra ciudad, nuestro territorio, y por nuestro Estado” tras afirmar que han logrado “destruir a los convoyes rusos y, en última instancia, echar por tierra el plan del enemigo contra Ucrania y su pueblo”.

En este sentido, lamentó que la ciudad experimentara “graves pérdidas ante los ataques enemigos, de alcance brutal, cuando las fuerzas rusas bombardearon viviendas residenciales y guarderías, además de otras infraestructuras civiles”.

Entre los condecorados se encuentra el alcalde de la ciudad, Pavlo Kuzmenko, que recibió una medalla de manos del presidente.

“Los ucranianos vivirán aquí, en su tierra, en sus ciudades y localidades, que han sido reconstruidas tras la guerra. Estoy seguro de que esto pasará”, enfatizó, luego de indicar que “jamás olvidarán los crímenes cometidos por los rusos”.

“La Justicia es lo más importante que tenemos hoy en día, así que no debemos olvidar lo que ha pasado. Llevaremos a todos los asesinos ante los tribunales, a los terroristas y al Estado agresor también, y no vamos a dejar ni una sola herida sin curar”, enfatizó.

Asimismo, celebró el aniversario de la “liberación” de la localidad de Trostianets de manos de las fuerzas rusas.

“El carácter de Ucrania es el carácter de su pueblo, que no acepta la agresión y no se rinde. Es el carácter de la libertad, que se siente desde el nacimiento y no se olvida hasta el último aliento”, puntualizó.

