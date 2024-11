Un prototipo único en el mundo: encuentran Iphone 13 sin logo de Apple

El dispositivo contaba con botones que estaban combinados, con los cuales se podía controlar el volumen. Algunos expertos afirman que este iPhone fue fabricado en el año 2021, específicamente en el mes de mayo. Por sus características, sobre todo la de la cámara, es muy similar al iPhone 13 Pro y al iPhone 14 Pro.

El comprador de este celular fue un youtuber quien tomaría la decisión de adquirir un iPhone usado en plataforma china de segunda mano llamada Xianyu. De lo que no se percataría es que ese iPhone no era un modelo usado, sino que, por el contrario, era un prototipo único que no presentaba detalles sobre su procedencia y algunas características para usarlo.

El youtuber que se encontró este celular, afirma que este prototipo fue una etapa intermedia de desarrollo entre ambos dispositivos.

De hecho, el iPhone no contaba con el característico logo de Apple, sino que en su lugar llevaba dos círculos superpuestos utilizados previamente en prototipos como los primeros AirTags.

En el momento de su compra, el Youtuber no se dio cuenta de que el celular no encendía y, adicional a ello, no se sabe con exactitud si el sistema operativo que se maneja para los celulares iPhone tiene instalado el sistema operativo de una forma correcta o idónea.

Así luce uno de los modelos IPhone 12 | Foto: Cortesía

Las primeras investigaciones señalan que, en principio, este prototipo fue diseñado para pruebas piloto o pruebas internas que se realizaban en la compañía y, adicional a ello, nunca se llegó a destruir tras cumplir su propósito, lo que demuestra que las innovaciones y los experimentos que hace la marca Apple en su empresa, no necesariamente terminan llegando al mercado.

En las pruebas que hizo el Youtuber para investigar un poco más sobre la procedencia o la usabilidad que le podía dar al teléfono, se encontró con que al conectarlo a un Mac, el celular estaba identificado bajo el nombre de Bender.

Los usuarios de iPhone que quieren adquirir modelos en buena calidad y cuyo sistema operativo esté en buenas condiciones, optan por adquirir este tipo de celulares en el mercado de segunda mano para disfrutar de un importe más económico.