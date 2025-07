Una abuela llevó a sus nietos a la playa en plena alerta para que pudieran ver por primera vez un tsunami

“Escuché la televisión en la mañana y me alerté, quería ver porque yo nunca he visto un tsunami y lo traigo a mi nieto para que también vea y conozca”, aseveró la mujer frente a la cámara.

La abuela también dijo que no sentía peligro de lo que podría suceder: “han dicho que es algo preventivo, no es algo de alto riesgo, es lo que he escuchado, es una previsión, pero no se sabe de cuántos metros van a llegar las olas”, dijo.