¿Usted qué hubiera hecho? Un hombre impide a un intersexual entrar al mismo baño donde se encontraba su hija

Intersexuales: en busca de visibilización

Sin embargo, no todo está acabado y aún no se ha logrado consolidar y fortalecer la participación de las personas intersexuales en la agenda pública. A nivel distrital, en los lineamientos iniciales de la Política Pública LGBT que se dieron a partir del decreto 371 de 2009, no se consideró la inclusión explícita de personas intersexuales, eso se subsanó a partir del decreto 062 de 2014, donde se incluyó a las personas intersexuales dentro del acrónimo.