Vicepresidente de EE. UU., J.D. Vance, asegura que la guerra contra los carteles de la droga es “un gran favor al pueblo de México”

“Creo que en realidad le está haciendo un gran favor al pueblo de México, porque si no logran controlar estos cárteles, el pueblo de México se despertará en un narcoestado donde los cárteles tendrán más poder que su propio gobierno ”, advirtió.

Aunque Vance aseguró que no hay planes inmediatos para una intervención militar en México, no descartó la posibilidad de una acción futura. “No voy a hacer ningún anuncio sobre ninguna invasión a México aquí hoy. El presidente tiene un megáfono y, por supuesto, hablará sobre estos temas cuando lo considere necesario”, declaró.