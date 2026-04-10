El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, viaja a Pakistán para iniciar negociaciones con Irán

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, partió este viernes hacia Islamabad e instó a Irán a “no jugar” con Washington, en medio de fuertes tensiones y acusaciones cruzadas sobre el incumplimiento del alto al fuego.

Desde que se pactó la tregua de dos semanas, Teherán y Estados Unidos mantienen versiones opuestas sobre su alcance. Por su parte, Irán asegura que esta tregua incluye a Líbano, mientras Washington lo niega. En paralelo, Israel reafirma su intención de continuar la ofensiva contra el movimiento islamista proiraní Hezbolá.

Mientras tanto, la violencia sigue. El miércoles, más de 300 personas murieron en Líbano en los ataques más fuertes desde que empezó la guerra, el 28 de febrero, con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Además, este viernes murieron otros ocho miembros de las fuerzas de seguridad libanesas en el sur del país, según la agencia estatal.

El Líbano ha sido bombardeado constantemente por fuerzas israelíes. Foto: AP

Aunque Pakistán, que actúa como mediador, afirmó al inicio que la tregua aplicaba en todas partes, tanto Estados Unidos como Israel lo desmintieron después.

“Vamos a intentar mantener una negociación positiva”, declaró JD Vance antes de despegar desde la Base Conjunta Andrews.

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“Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a extender la mano abierta. Si van a intentar jugárnosla, entonces verán que el equipo negociador no es tan receptivo”, advirtió.

Vance lidera la delegación estadounidense junto al emisario especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Donald Trump. Sin embargo, ni siquiera está claro que una delegación iraní viaje a Islamabad.

La agencia Tasnim desmintió versiones sobre su llegada y aseguró que “las negociaciones están suspendidas” mientras no se respete “el alto el fuego en Líbano y el régimen sionista continúe sus ataques”.

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos. Foto: NurPhoto via Getty Images

Se tenía previsto que las negociaciones iniciaran hoy, pero el vicepresidente norteamericano no llegará sino hasta el sábado temprano.

En paralelo, la próxima semana se realizarán conversaciones entre Líbano e Israel en Washington, según un funcionario estadounidense. En esa línea, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ya había ordenado a su gabinete iniciar “negociaciones directas” con Beirut.

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Sin embargo, la iniciativa generó rechazo. El líder de Hezbolá, Naim Qasem, instó este viernes a las autoridades libanesas a no hacer “concesiones gratuitas” a Israel.

El Líbano entró en la guerra el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel en respuesta a la muerte del exlíder iraní Alí Jamenei, tras un bombardeo en el inicio de la ofensiva de Estados Unidos y el estado judío.

*Con información de AFP.