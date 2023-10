Video: camión que transportaba 100.000 dólares en fuegos artificiales explotó en carretera; provocó espectáculo que duró más de una hora

Varios testigos que presenciaron la explosión y el improvisado show, calificaron lo sucedido como un “infierno furioso”; sin embargo, esto no fue impedimento para disfrutar del improvisado espectáculo, el cual, para quienes no sabían lo que estaba sucediendo, resultó un plan perfecto en medio de la noche.

Otras personas consultadas por esta misma cadena y que sí estuvieron en el lugar de los hechos, dijeron que ante la emergencia, no tuvieron otra opción que estacionar sus carros y ver cómo el cielo se iluminaba ante sus ojos.

Canadá o Estados Unidos: ¿dónde es más barato vivir en 2023?

El portal Info de Canada destaca que los servicios de salud son más económicos allí que en Estados Unidos, pues, en principio, buena parte del sistema de salud es gratuito y cubre la atención “primaria y hospitalaria básica”. No obstante, si una persona no cumple los requisitos, deberá afiliarse a un seguro privado.

De acuerdo con el sitio web mencionado, el alquiler en Canadá, si se escoge una de sus metrópolis, puede oscilar entre 900 y 1100 dólares americanos, es por ello que no es ‘inusual’ ver cómo numerosas personas prefieren compartir residencia y así disminuir los gastos.

Otro factor que evalúan los extranjeros a la hora de radicarse en otro lugar es su seguridad, un aspecto en el cual Estados Unidos no tiene tan ‘buena’ evaluación. Es una de las naciones donde más tiroteos se reportan, mientras en el país vecino los índices de violencia son más bajos, aunque ello no significa que no se presente.