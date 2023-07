Video: camión volcó con 23.000 kilos de carne y vecinos se agolparon a gritos y empujones para robarla; ¿dónde ocurrió?

El conductor del camión fue identificado como un hombre de 42 años, quien no solo terminó víctima de robo, sino también sufrió lesiones producto del accidente. El diario mencionado informó que había sido trasladado al Hospital Central Ramón Carrillo donde se constató que estaba fuera de peligro y avanzaba su recuperación.

Cabe destacar que, una vez la carne ha perdido la cadena de frío (después de cierto tiempo) no puede comercializarse al entrar en la etapa de deterioro. De hecho, un informe citado por La Nación indica que si ese producto ha estado sin refrigeración por dos horas “es conveniente desecharlo aunque conserve su color y olor”.

Una escena llena de caos

El descontrol fue de tal magnitud que no tardó en llegar a las redes sociales. En este se observa a múltiples personas en la carretera arrastrando la carne, algunos la cargaban de forma individual y otros en grupo se apresuraron a llevarse la mercancía, mientras a la orilla de la autopista estaban estacionados varios carros.

Uno de los clips que circuló por Twitter captó a una patrulla de Policía; sin embargo, su presencia pareció no alertar o persuadir a los vecinos para detener el saqueo. En un fragmento del clip, y en medio de los gritos de fondo, se escucha decir a quien graba: “Ya está. Miren esto, esto es Argentina (...). Empezó la represión”.

“Sigan dejando que todo el mundo haga lo que quiera que se va a poner cada vez mas interesante el país”, “¿Y qué sentirán estas personas saqueadoras cuando un día algún ladrón se meta a sus casas y les robe algo?”, “No está bien, pero si se me corta el equipo de frío una hora, el Senasa me decomisa la mercadería”, “Supongo que la Policía debería seguir a ver dónde terminaba esa carne, no vaya a ser que sea comercializada”.