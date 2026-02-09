Mundo

Atraco de película: Impactante video muestra un atraco a un furgón blindado en plena carretera

Durante el hecho, los hombres usaron explosivos y armas de asalto para quedarse con la carga.

Redacción Mundo
9 de febrero de 2026, 11:06 a. m.
A pesar de los hechos, nadie resultó herido.
A pesar de los hechos, nadie resultó herido.

Un espectacular asalto armado sacudió en la madrugada de este lunes una de las principales carreteras del sur de Italia, cuando un grupo fuertemente armado atacó una camioneta de transporte de valores en la vía que conecta las ciudades de Brindisi y Lecce, en la región de Puglia. El vídeo del hecho se hizo viral en las redes sociales en cuestión de horas.

El robo, ejecutado con equipo militar, volvió a encender las alarmas de las autoridades italianas ante el repunte de este tipo de crímenes altamente organizados. El objetivo fue un vehículo blindado que trasladaba una importante suma de dinero en efectivo, cuya cantidad exacta aún está siendo verificada por la empresa de seguridad afectada.

Asalto al museo de Louvre: las imágenes inéditas que publicó la televisión francesa tres meses después

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el grupo criminal estaba conformado por al menos diez personas, todas ellas vestidas con monos de trabajo blancos y negros, guantes y máscaras que ocultaban por completo sus rostros.

Según la reconstrucción de los hechos, los asaltantes bloquearon ambas direcciones de la carretera utilizando varios vehículos robados, que fueron colocados estratégicamente para impedir cualquier posibilidad de escape o intervención inmediata. Acto seguido, los delincuentes prendieron fuego a los automóviles, creando una barrera de llamas y humo que paralizó el tráfico y dejó atrapados a varios conductores, retrasando aún más la respuesta de las autoridades.

Además, se conoció que un helicóptero sobrevolaba la zona, aparentemente como señuelo o para vigilar posibles movimientos policiales; el grupo se concentró en el vehículo blindado. Utilizando explosivos de tipo militar, los asaltantes lograron volar las puertas traseras de la camioneta y acceder a su compartimento de carga.

Robo de película: impactante video muestra hombres enmascarados asaltando una joyería en California. El botín asciende al millón de dólares

La detonación fue tan potente que se escuchó a varios kilómetros de distancia y dejó una densa nube de humo negro, visible desde distintos puntos de la carretera. Durante la operación, los delincuentes dispararon múltiples ráfagas con rifles de asalto Kalashnikov y escopetas, tanto para intimidar a los guardias de seguridad como para mantener alejados a posibles testigos.

Los delincuentes usaron los vehículos incendiados como barrera.
Los delincuentes usaron los vehículos incendiados como barrera.

A pesar de la violencia del ataque y del uso de explosivos, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas mortales ni heridos de gravedad entre el personal de seguridad ni entre los civiles que transitaban por la zona.

Tras apoderarse del dinero, la banda emprendió la huida a bordo de vehículos de alta potencia. Para asegurar su escape, los asaltantes esparcieron puntas metálicas y clavos sobre el asfalto, una táctica para inutilizar los neumáticos de los vehículos policiales que intentaran perseguirlos.

Banda de ladrones colombianos capturados en Florida: un dron grabó el millonario robo que los delató

La policía italiana desplegó de inmediato un amplio operativo de búsqueda, que incluyó patrullas terrestres, controles en carreteras secundarias y vigilancia aérea con helicópteros. Sin embargo, los sospechosos lograron desaparecer en la extensa red de caminos rurales del área de Salento, una zona conocida por su compleja geografía y su difícil control policial.

