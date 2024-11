Después habló de una experiencia en particular que él mismo vivió: "un día, un negro me dijo que sabía lo que estaba haciendo, porque podía utilizar un arma. Fue una locura que un hombre de mi edad aprobara esa mierda".

El hombre, descrito por sus allegados como un “gigante amable”, aseguró que las generaciones más jóvenes estaban “claramente perdidas” y que “ya no sabía que decir” al respecto.

En otra parte del video, Floyd aseguró que estas acciones se realizan, en gran medida, para proyectar una imagen de fuerza que los jóvenes no tienen realmente “usan armas y después cuando van a su casa, en la noche, les tiemblan las rodillas. Pero eso no lo muestran porque sino, no serían duros”.

Finalmente, les pidió a los jóvenes volver a casa y dejar algo que podría quitarles su futuro e incluso la vida “vamos, hombre vuelvan a casa. Algún día se van a encontrar con Dios y ahí vas para arriba o para abajo”.

Cabe mencionar que la muerte de George Floyd que hoy tiene paralizadas las redes e incluso las calles de Estados Unidos, ocurrió luego de que el agente Derek Chauvin lo asfixiara con su rodilla durante casi nueve minutos, luego de arrestarlo por una presunta compra de cigarrillos con un billete falso. La presión que ejerció el agente de seguridad fue tanta que provocó la muerte del sujeto y quedó registrada en un video que rápidamente llegó a redes sociales y al tiempo a su judicialización.