Video | Habló el menor que fue obligado por el dalái lama a darle un beso, ¿qué dijo?

- Foto: Foto YouTube Voice of Tibet

Luego de que las imágenes del dalái lama Tenzin Gyatso dándole un beso a un niño en la boca durante un oficio religioso le dieran la vuelta al mundo y consternaran a varios ciudadanos, este tuvo que salir a pedir perdón por lo sucedido.

“Su santidad desea pedir disculpas al niño y a su familia, así como a sus muchos amigos de todo el mundo, por cualquier dolor que sus palabras hayan podido causar”, según un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter.

El dalái lama se disculpó el lunes 10 de abril después de que un video lo mostrara besando a un niño en una reunión pública en febrero. - Foto: AP/Ashwini Bhatia, archivo

Sin embargo, hace pocas horas se conoció un video en YouTube difundido por la página de internet Voice of Tibet www.vot.org donde se ve al menor de edad hablando sobre la experiencia que tuvo junto al líder espiritual.

“Fue una experiencia maravillosa conocer a su santidad, a una persona con una gran energía y cuando recibes esa gran energía te sientes feliz”, se le escucha decir al menor.

En el mismo video también aparece la doctora Payal Kanodia, quien tiene un alto cargo en la Fundación M3M, y solo se refirió a la experiencia de tener a “su santidad” tan cerca y las bendiciones que puede traer.

“Tuvimos esta oportunidad de estar con su santidad y más con mi familia y estudiantes presentes [...] estoy totalmente agradecida por las enseñanzas que nos dejó sobre la paz, no puedo expresar como me siento de bendecida por sus palabras”, dijo Kanodia al mismo portal web.

El de los últimos días no ha sido el único escándalo en el que ha estado envuelto dalái lama. - Foto: AFP / Sanjay KUMAR

Sin embargo, a pesar de las grandes experiencias que vivieron, el mundo condenó la acción del dalái lama. En Colombia, por ejemplo, Cristina Plazas exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), habló con Vicky en Semana y pidió no normalizar una situación de esa naturaleza.

El cargo lo ostenta Tenzin Gyatso y a su edad de 86 años ha afirmado que está “decidido a vivir al menos 110 años”.(Photo by AFP) - Foto: AFP

“La cultura no puede ser excusa para la violación de los derechos de los niños”. De igual manera, consideró insólito el comunicado del líder asegurando que se trató de una broma. “No es la primera vez que el dalái lama está envuelto en casos como estos o rechaza a destiempo. Todos estos estereotipos están haciendo que se escondan esas violencias sexuales”, dijo a los micrófonos de Semana.

“Nosotros no estamos manchando al señor dalái lama, el que se manchó fue él. Acá hay un hecho, un hecho objetivo que está mal. La cultura no puede ser excusa para la violencia sexual de los niños”,agregó Plazas, para seguir condenando el acto del líder espiritual.

Este no es el único escándalo que tiene encima el dalái lama. En 2018 cuando viajó a la ciudad de Rotterdam, en Países Bajos, para reunirse públicamente con un grupo de víctimas de abuso sexual, varias personas pertenecientes a la religión de Buda también denunciaron este tipo de actos.

El dalái lama es el mayor representante de la Administración Central Tibetana y es el líder espiritual del budismo tibetano. Es considerado la reencarnación de Avalokitesvara, el bodhisattva de once cabezas y mil brazos que representa la compasión humana. (Photo by Mohd Arhaan ARCHER / AFP) - Foto: AFP

Varios practicantes del budismo contaron cómo varios monjes de templos europeos se aprovecharon de ellos de varias maneras. La mayoría eran estudiantes que pretendían buscar respuestas existenciales aprendiendo en templos de retiro. Allí los monjes no solo les sacaban dinero y los sometían a maltrato psicológico, sino que también llegaron a abusarlos sexualmente Entre las víctimas había menores de edad.

Partidarios del dalái lama afirman que el líder budista estaba “bromeando” con el joven. No obstante, víctimas de abuso sexual infantil han señalado que ser sexualizado por un adulto poderoso no es cosa de risa. - Foto: Dalai Lama/Twitter/ @DalaiLama

La situación empeoró cuando en medio de la reunión varios periodistas preguntaron al dalái lama sobre esta situación, y él solo sonrió y dijo que era consciente de estos hechos desde inicios de los años 90. “No son nuevos para mí; ya sabía todas estas cosas”, expresó. Confesó que desde 1992 le habían estado llegando cartas de varias víctimas donde le contaban lo ocurrido, lo que no explicó fue ¿por qué si ya lo sabía, no hizo nada?

Dalái lama y Lady Gaga durante una conferencia de alcaldes organizada en el estado de Indiana (Estados Unidos). - Foto: Tomado de Twitter ladygaga

Aun así, su santidad escuchó con paciencia y respeto a las cuatro víctimas en Rotterdam, e invitó a todos aquellos que hubieran pasado por lo mismo a contarlo y decir los nombres de los monjes que cometieron estos actos. “Deben hacer pública la identidad de su agresor, para que así los maestros estén preocupados por si son humillados”.

El líder religioso, además, les recordó a todos los gurús que “la autodisciplina es importante”, y simplemente dejó que la justicia de cada país juzgara a los culpables. Sin embargo, lo sorprendente del caso fue la revelación de que por casi tres décadas supo de esto y solo lo mantuvo en silencio.

El Dalai Lama pidió, desde su exilio en India, calma en Tíbet y "buenas relaciones" con China, y amenazó con renunciar a su función de jefe espiritual del budismo tibetano si se degrada la situación, que afirmó no controlar. Chinos y tibetanos necesitan vivir "lado a lado", dijo el Dalai Lama, quien reiteró que no busca presionar para que su patria se independice de China.

Otro escándalo fue el que recordó el medio Radio Formula.mx sobre el posible nexo del líder religioso con la secta de esclavitud sexual que fue desmantelada en 2018, NXIVM.

Esta secta se dedicaba a convertir mujeres en esclavas sexuales, donde eran víctimas constantes de violación y eran obligadas a entregar su cuerpo gratuitamente por orden de sus líderes. También se reveló que las víctimas eran obligadas a llamarse a sí mismas “esclavas”, a dirigirse a sus captores como “amos” y hasta eran marcadas como ganado.

Desde 1642 hasta 1959 los Dalai Lama ostentaron, además del liderazgo espiritual, el poder temporal en el Tíbet. - Foto: Getty Images

Era dirigida por el estadounidense Keith Raniere, quien en 2019 recibió una condena de 120 años de cárcel debido al destape de estas actividades. Se escondía tras la fachada de una gran fundación que brindaba cursos empresariales y de autoayuda. Además de que adelantaba varias obras filantrópicas.