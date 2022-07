Video impactante: avioneta aterrizó de emergencia en una carretera de EE. UU.

El piloto no tenía ni 100 horas de vuelo, pero logró un buen aterrizaje sin afectar la vida de las personas.

Un aterrizaje de emergencia que se vivió en una carretera del estado de Carolina del Norte, Estados Unidos, quedó grabado en video y difundido en redes sociales. Según confirmaron medios locales, el hecho sucedió en medio de la autopista 74, en el condado de Swain, justamente en la frontera con Tennesse, este domingo 3 de julio.

El piloto que estaba al frente de la aeronave fue identificado como Vincent Fraser, quien sería originario de la Florida, y estaba volando con su suegro en una avioneta Aero Commander 100, cuando en medio del vuelo el motor comenzó a fallar y terminó por realizar un aterrizaje de emergencia para evitar tragedias, según confirmó el medio Univisión.

Al parecer, luego de la maniobra de Fraser, ninguno de los dos terminó herido o personas cercanas al accidente. “¡Qué trabajo excepcional y sin lesiones!”, fueron las palabras de Curtis Cochran, alguacil del condado, sobre el aterrizaje, confirmando que a pesar del riesgo que presentó, no se sufrió ninguna situación colateral.

“Lo primero que me pasó por la cabeza fue que no quiero lastimar a nadie y no quiero matar a nadie. Esa era mi principal preocupación”, expresó Fraser al canal de televisión WLOS, indicando cuáles fueron sus pensamientos en medio de la emergencia y su principal prioridad.

Además, indicó que tenía una visión reducida frente a un terreno montañoso, por lo que afirmó que había sido la “gracia de Dios” la que le permitió descender correctamente entre la autopista llena de carros y otros elementos eléctricos propios de la zona.

Se conoció que este hombre no ha alcanzado las 100 horas de vuelo, por lo que se celebró que lograra salvar las vidas de su suegro, las de los conductores de la autopista y la de él mismo en pleno aterrizaje de emergencia.

En Carolina del Norte, EE.UU, un piloto grabó el momento en el que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, debido a una falla en el motor de su avioneta. @webnotitarde pic.twitter.com/tkcLhdN4vn — Traffic CARACAS (@traffiCARACAS__) July 8, 2022

Dos familias en EE. UU. demandan a TikTok tras la muerte de sus hijas por reto viral

En medio del dolor propio por la muerte de sus hijas, un par de niñas de tan solo 8 y 9 años, dos familias en Estados Unidos interpusieron esta semana ante los estrados judiciales de la ciudad de Los Ángeles, una demanda en contra de la compañía responsable de la red social TikTok, afirmando que el deceso de las dos menores, ocurrido el año anterior mientras realizaban un reto viral, es responsabilidad de dicha plataforma de videos, advirtiendo que el funcionamiento y contenido difundido por esta las incitó a realizar peligrosas prácticas que finalmente determinaron su lamentable muerte.

La demanda, interpuesta ante el Tribunal Superior del condado de los Ángeles, se canalizó a través de una entidad conocida como SMVLC, Sociedad Media Victims Law Center, que asesora a familias de menores que han resultado damnificados o afectados por el uso excesivo, adicción o abuso de las plataformas sociales.

En dicho recurso legal, las familias de las menores, identificadas como Lalani Walton y Arriani Arroyo, advirtieron que la muerte de las dos niñas se ocasionó mientras adelantaban un reto viral conocido como ‘blackout challenge’, acusando que la plataforma de TikTok era responsable de ello, pues el algoritmo de funcionamiento de la mencionada red social incitó o invitó, en repetidas ocasiones, a las infantes a participar de este, en tanto privilegió ese tipo de contenido en el material consumido por ellas en referida plataforma de entretenimiento.

Sobre el denominado reto del blackout challenge, este consiste en un ‘juego’ en el que los participantes intentan limitar su respiración, ya sea por acción propia o con la ayuda de algún elemento, hasta quedar inconscientes, un hecho que representa alta peligrosidad debido a las consecuencias que ello puede traer.

Sobre este popular reto, medios internacionales han advertido que los casos de Lalani Walton y Arriani Arroyo no serían los únicos, refiriendo la existencia de registros de otras dos muertes asociadas al ‘juego’, que se suma a otra serie de ‘retos’ que revisten alta peligrosidad y que, por temporadas, igualmente han gozado de gran popularidad en las redes sociales.